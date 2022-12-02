02 декабря

01 декабря

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«Я избирательна»: 26-летняя улан-удэнка ищет мужа через рекламный баннер

«Я избирательна»: 26-летняя улан-удэнка ищет мужа через рекламный баннер
Общество,  Фото:t.me/ATV_BAIKAL, а также предоставлены героиней
Креативная девушка придумала местный аналог шоу «Холостячка»

Недавно местные паблики облетело видео с баннером, установленным на улице Бабушкина в Улан-Удэ. На нём красуется фото жгучей брюнетки в солнечных очках, а надпись рядом гласит: «Миллионерша из Улан-Удэ» ищет мужа. Есть на билборде и QR-код – отсканировав его, можно узнать, кто же эта прекрасная незнакомка.

Запись стремительно набирает популярность в соцсетях. Интернет-пользователи узнали, что девушку зовут Мария и что она популярный блогер. На личной страничке улан-удэнки насчитывается несколько тысяч подписчиков. В одном из опубликованных там видео она рассказывает, что из России ушло популярное приложение для знакомств.

- Мне теперь негде знакомиться. А я очень хочу замуж! – призналась красотка, указав на баннер.

Как выяснилось, нашу землячку в своё время не взяли на телешоу «Холостяк» (возрастное ограничение – 16+), и потому она организовала поиск второй половинки сама. Мы связались с девушкой и попросили подробнее рассказать про историю с билбордом. По словам Марии Молоновой, её задумка – нечто вроде местного реалити-шоу «Холостячка». В этом проекте мужей себе выбирают представительницы прекрасного пола.

- Всё-таки речь о борьбе за сердце девушки. Те, кто читает мой блог, знают что у меня получается в жизни всё, кроме построения отношений. Раньше была возможность знакомиться на специальных сайтах знакомств, но сейчас они не работают в России. А сидеть и просто ждать своего мужчину – не в моих интересах. Я достаточно креативный человек, – поделилась Мария с «Байкал-Daily».

Так и пришла идея с баннером.

- Я хочу по возможности охватить город и, если повезёт – действительно встретить мужчину. Даже в QR-код вшила прикольную анкету, – говорит улан-удэнка.

 

Мария – девушка обеспеченная, однако она не боится напороться на альфонсов.

- Насчёт этого не переживаю – я очень хорошо разбираюсь в людях и достучаться до моего сердца не так-то просто. Я избирательна, – говорит девушка.

Мария Молонова занимается продвижением крупных блогеров по всей стране и сама заработала себе на квартиру и машину. «А ещё у меня есть две дочки. Осталось с личной жизнью разобраться», – добавила наша собеседница.

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