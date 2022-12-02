«Я избирательна»: 26-летняя улан-удэнка ищет мужа через рекламный баннер









Мария – девушка обеспеченная, однако она не боится напороться на альфонсов.



- Насчёт этого не переживаю – я очень хорошо разбираюсь в людях и достучаться до моего сердца не так-то просто. Я избирательна, – говорит девушка.



Мария Молонова занимается продвижением крупных блогеров по всей стране и сама заработала себе на квартиру и машину. «А ещё у меня есть две дочки. Осталось с личной жизнью разобраться», – добавила наша собеседница.

Мария – девушка обеспеченная, однако она не боится напороться на альфонсов.- Насчёт этого не переживаю – я очень хорошо разбираюсь в людях и достучаться до моего сердца не так-то просто. Я избирательна, – говорит девушка.Мария Молонова занимается продвижением крупных блогеров по всей стране и сама заработала себе на квартиру и машину. «А ещё у меня есть две дочки. Осталось с личной жизнью разобраться», – добавила наша собеседница.





Недавно местные паблики облетело видео с баннером, установленным на улице Бабушкина в Улан-Удэ. На нём красуется фото жгучей брюнетки в солнечных очках, а надпись рядом гласит: «Миллионерша из Улан-Удэ» ищет мужа. Есть на билборде и QR-код – отсканировав его, можно узнать, кто же эта прекрасная незнакомка.Запись стремительно набирает популярность в соцсетях. Интернет-пользователи узнали, что девушку зовут Мария и что она популярный блогер. На личной страничке улан-удэнки насчитывается несколько тысяч подписчиков. В одном из опубликованных там видео она рассказывает, что из России ушло популярное приложение для знакомств.- Мне теперь негде знакомиться. А я очень хочу замуж! – призналась красотка, указав на баннер.Как выяснилось, нашу землячку в своё время не взяли на телешоу «Холостяк» (возрастное ограничение – 16+), и потому она организовала поиск второй половинки сама. Мы связались с девушкой и попросили подробнее рассказать про историю с билбордом. По словам Марии Молоновой, её задумка – нечто вроде местного реалити-шоу «Холостячка». В этом проекте мужей себе выбирают представительницы прекрасного пола.- Всё-таки речь о борьбе за сердце девушки. Те, кто читает мой блог, знают что у меня получается в жизни всё, кроме построения отношений. Раньше была возможность знакомиться на специальных сайтах знакомств, но сейчас они не работают в России. А сидеть и просто ждать своего мужчину – не в моих интересах. Я достаточно креативный человек, – поделилась Мария с «Байкал-Daily».Так и пришла идея с баннером.- Я хочу по возможности охватить город и, если повезёт – действительно встретить мужчину. Даже в QR-код вшила прикольную анкету, – говорит улан-удэнка.