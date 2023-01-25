В Улан-Удэ через год начнут строить межвузовский кампус

Его создадут для студентов из России и трёх азиатских стран







- Кампус станет новым форматом организации студенческого быта, досуга и образования, а также новым городским инновационным кварталом, открытым для всех улан-удэнцев и гостей республики. Это один из главных объектов нашего - Кампус станет новым форматом организации студенческого быта, досуга и образования, а также новым городским инновационным кварталом, открытым для всех улан-удэнцев и гостей республики. Это один из главных объектов нашего мастер-плана , – рассказал глава бурятской столицы на своей странице во «ВКонтакте».



По его словам, Улан-Удэ по праву можно называть студенческим городом.



- Общее число студентов высших и средних специальных учебных заведениях - Общее число студентов высших и средних специальных учебных заведениях превышает 40 тысяч . Молодёжь из многих российских регионов выбирает наш город для получения образования – и мы этому очень рады, – отметил мэр.



Как сообщал «Байкал-Daily», для межвузовского кампуса под названием «Байкал» планируют выделить

Как сообщал «Байкал-Daily», для межвузовского кампуса под названием «Байкал» планируют выделить участок на набережной , в центре города. Заявку на его создание власти Бурятии отправили в Минобрнауки России ещё в августе. В здании будут учебно-лабораторный корпус, межвузовский технопарк и конгресс-центр, а также общежитие и физкультурно-оздоровительный центр.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков анонсировал строительство международного межвузовского кампуса для студентов из России, Монголии, Северного Китая и Кореи. Строительство начнётся уже в 2024 году. По словам Шутенкова, это стало возможным благодаря главе региона Алексею Цыденову. Власти заручились поддержкой президента России Владимира Путина.