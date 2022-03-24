Мастер-план развития Улан-Удэ будет представлен на ВЭФ - 2022

Он станет основой для формирования стратегических документов города



В столице Бурятии приступили к разработке мастер-плана, который станет основой для формирования стратегических документов города. Об этом рассказал мэр Игорь Шутенков на итоговом совещании по результатам деятельности администрации Улан-Удэ.



Соглашение о разработке мастер-плана агломерации Улан-Удэ с фондом ДОМ.РФ заключено в соответствии с поручением президента РФ и правительством республики. В настоящее время фонд определяет исполнителя.



– Сегодня нам необходимо понимание в какую сторону мы двигаемся, что будет представлять наш город в будущем и какое место он будет занимать в экономике страны через 10, 20 или 30 лет. Сформировать такое видение перспективного развития с учётом мнения всех заинтересованных сторон: представителей бизнеса, общественности, органов местного самоуправления и государственной власти, поможет мастер-план, - заявил Игорь Шутенков.



Напомним, перечень поручений президента России, среди которых – разработка мастер-плана развития Улан-Удэ, был сформирован по итогам Восточного экономического форума – 2021. В мастер-плане должны быть отражены приоритетные направления развития города и всех отраслей экономики.



- Невозможно проводить реновацию городов без позиции их жителей. Главам регионов, мэрам требуется организовать эту работу. Жители должны принять участие в создании концепции реновации Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов. Мастер-планы должны сверяться с мнением дальневосточников и подтверждаться источниками финансирования. Об этом говорил на форуме Владимир Владимирович Путин. Только тогда это будет собранный план, - сказал ранее вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.



На первом этапе формирования мастер-плана будет проведён комплексный анализ социально-экономического развития города, а также сформулирована концепция видения перспективного развития города на основе анализа. Затем будет составлен перечень ключевых проектов развития с обоснованием социальной и экономической целесообразности.



В разработку мастер-плана войдут действующие проекты и направления развития города. В том числе, проект «Инфраструктурное развитие центра Улан-Удэ», «Чистый воздух», развитие ТОР «Бурятия», проект по формированию туристско-рекреационного кластера.



Концептуальный план развития города должен быть подготовлен к 1 августа этого года и презентован руководству страны на Восточном экономическом форуме – 2022, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

