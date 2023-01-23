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В пригороде Улан-Удэ всем миром ищут пропавшую 13-летнюю девочку

В пригороде Улан-Удэ всем миром ищут пропавшую 13-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Школьница ушла из дома почти неделю назад и бесследно исчезла

Ещё на прошлой неделе в Бурятии объявили в розыск 13-летнюю Веронику Максимову из иволгинского села Сотниково. Около 15:00 17 января она ушла из дома на улице Трактовая. С тех пор от девочки нет никаких вестей.

На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы школьницы – европейской внешности, на вид – 15 лет, рост – 160 сантиметров. У неё светлые волосы ниже пояса, заплетённые в афрокосы. На переносице имеется шрам после ветрянки.
 
На Веронике были белая шапка, чёрная куртка, блуза синего цвета и классические тёмно-синие брюки. С собой она взяла школьный чёрно-белый рюкзак.

Ранее девочка  уходила из дома. Веронику вот уже несколько дней ищут полицейские, волонтёры и неравнодушные жители республики. Два дня подряд они собирались на остановке «Птицефабрика» возле буузной «Селенга» (бывшее кафе «Владивосток») и проверяли заброшенные здания и пустующие дома. Желающих присоединиться к добровольцам просят теплее одеваться и взять с собой фонарики и чай в термосе.
 
По некоторым данным, школьница может находиться в Улан-Удэ. Тех, кто знает, где сейчас девочка, просят передать ей, что её ищут и ждут дома.
 
- Родители очень сильно переживают. Пусть она ничего не боится и придёт домой, – говорится в группе «Иволга-инфо.24/7».

В понедельник, 23 января, волонтёры «прочёсывают» сразу несколько населённых пунктов района. Это Исток, микрорайон Солдатский, сёла Сужа, Поселье, Иволга, Тапхар, Гурульба, Вахмистрово, а также сотые кварталы Улан-Удэ.

пропавшие без вести дети

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