Счастливый билет улан-удэнец купил за 120 рублей
16 февраля в «Спортлото «5 из 36» была одержана крупная победа. Участник из Улан-Удэ выиграл приз лотереи ― 8 714 544 рубля. Такую большую сумму ему принёс многотиражный билет, купленный за 120 рублей, сообщает «Столото».
Имя счастливчика пока неизвестно. Организаторы приглашают его для оформления выигрыша.
Жители Бурятии не раз выигрывали в лотерею солидные призы. Так, в начале 2021 года трое жителей республики выиграли по одному и более миллиону рублей по итогам новогоднего розыгрыша.
Летом 2020 года бухгалтер из Бурятии выиграла в лотерею почти миллион. «В тот момент я не верила в такой подарок судьбы. Сразу позвала старшую дочь и попросила подтвердить, правда ли я вижу на экране почти миллион», - рассказала женщина.
В 2017 году житель Улан-Удэ сорвал рекордный для Бурятии куш – больше 46 миллионов рублей.
С июля 2014 года все лотереи, проводимые в России, являются государственными.
Улан-удэнец выиграл в лотерею 8,7 млн рублей
Общество, Фото:
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Счастливый билет улан-удэнец купил за 120 рублей
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