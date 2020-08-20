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Выигрыш в 933 тысячи улан-удэнке «предсказали звёзды»

Выигрыш в 933 тысячи улан-удэнке «предсказали звёзды»
Общество,  Фото:пресс-служба "Столото"
Жительница Улан-Удэ рассказала, как потратит крупный выигрыш

Жительница Бурятии Хандама стала обладательницей 933 333 рублей. Ей повезло в 399-м тираже «Жилищной лотереи», сообщили в пресс-службе «Столото».

На оформление выигрыша Хандама приехала с супругом Гонгором.

Победительница знакома с лотереями давно. Вместе с мужем она не пропускает трансляции розыгрышей. Накануне заветного тиража Хандама прочитала свой гороскоп, который сулил ей добрые перемены в жизни. Любимица фортуны не раздумывая отправилась в точку продаж и выбрала пару билетов случайным образом. А в воскресенье узнала о победе.

— В тот момент я не верила в такой подарок судьбы. Сразу позвала старшую дочь и попросила подтвердить, правда ли я вижу на экране почти миллион, — улыбается женщина.

— Теперь считаю себя везучей, - добавила она.

Теперь улан-удэнка планирует начать своё дело. Призовые деньги помогут ей открыть точки продаж сельскохозяйственной продукции.

Хандама по профессии бухгалтер, а Гонгор работает преподавателем в школе. Супруги воспитывают двоих дочерей: старшая увлекается волейболом, младшая — настольным теннисом. Супруги рассказали организаторам лотереи, что любят отдыхать на озере Байкал, а хозяйка гордится своим коронным блюдом – буузами.




лотерея
 
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