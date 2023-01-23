В отдалённые микрорайоны Улан-Удэ запустили дополнительные автобусы

Пассажиропоток в городе возрос вдвое



- На маршрут № 2 и на № 95 в «Энергетик» в этом месяце выставили по два автобуса. На прошлой неделе запустили два ПАЗика на 92-ом, учитывая, что частный перевозчик прекратил работу. На следующей неделе добавятся два автобуса на маршруте № 59 («Пентагон – Тальцы»). В целом будет четыре ПАЗа, – пояснил начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Сергей Будагаев.



За год пассажиропоток в столице Бурятии увеличился вдвое – до 20 с лишним тысяч человек. И это – только по муниципальным перевозкам. В 2022-ом в Улан-Удэ насчитывалось 54 городских автобуса, сейчас – уже 81. В течение года их число хотят увеличить до 150-ти.



Так, по маршруту № 1 (в сотые кварталы) теперь ездят восемь автобусов вместо четырёх, а в Загорск (№ 3 и 3а) – девять. Восемь под номером № 10 ходят на Левобережье.