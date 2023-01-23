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В отдалённые микрорайоны Улан-Удэ запустили дополнительные автобусы

В отдалённые микрорайоны Улан-Удэ запустили дополнительные автобусы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиропоток в городе возрос вдвое

В администрации Улан-Удэ сообщили, что число автобусов, которые курсируют в отдалённые микрорайоны, увеличилось. Муниципальный транспорт приходит на смену ушедшим частникам.
 
Так, по маршруту № 1 (в сотые кварталы) теперь ездят восемь автобусов вместо четырёх, а в Загорск (№ 3 и 3а) – девять. Восемь под номером № 10 ходят на Левобережье.

- На маршрут № 2 и на № 95 в «Энергетик» в этом месяце выставили по два автобуса. На прошлой неделе запустили два ПАЗика на 92-ом, учитывая, что частный перевозчик прекратил работу. На следующей неделе добавятся два автобуса на маршруте № 59 («Пентагон – Тальцы»). В целом будет четыре ПАЗа, – пояснил начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Сергей Будагаев.

За год пассажиропоток в столице Бурятии увеличился вдвое – до 20 с лишним тысяч человек. И это – только по муниципальным перевозкам. В 2022-ом в Улан-Удэ насчитывалось 54 городских автобуса, сейчас – уже 81. В течение года их число хотят увеличить до 150-ти.

В последнее время в соцсетях участились жалобы на работу улан-удэнских маршруток. Одна из них – № 25 – и вовсе исчезла с городских дорог. Кроме того, ходить перестал 64-ый «микрик», хотя оба они были довольно востребованы у жителей бурятской столицы.

Тревогу забили сначала в соцсетях, а потом – в региональном отделении Народного фронта. Общественники связали это с подорожанием проезда. Они совместно с прокуратурой республики решили запустить горячую линию по маршруткам. Обращения от улан-удэнцев активисты принимают в будние дни с 9:00 до 17:30 по телефону 8(3012)21-24-42. Жалобы они направляют в надзорное ведомство для проверки и принятия мер.

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