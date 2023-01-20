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В Улан-Удэ бесследно исчезают маршрутки

В Улан-Удэ бесследно исчезают маршрутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общественники связали это с подорожанием проезда

В последнее время в соцсетях участились жалобы на работу улан-удэнских маршруток. Одна из них – № 25 – и вовсе исчезла с городских дорог. Кроме того, ходить перестал 64-ый «микрик», хотя оба они были довольно востребованы у жителей бурятской столицы.

- В столице республики бесследно исчезают автобусы с востребованных маршрутов. Людей об этом никто не предупреждает и не предлагает альтернативу. С городских дорог с начала года пропали маршрутки  № 25, 64 и другие. Это произошло на фоне повышения оплаты проезда, – заявили в региональном отделении Народного фронта.

Там совместно с прокуратурой республики решили запустить горячую линию по маршруткам. Обращения от улан-удэнцев общественники принимают в будние дни с 9:00 до 17:30 по телефону 8(3012)21-24-42. Жалобы они направляют в надзорное ведомство для проверки и принятия мер.
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