В Улан-Удэ бесследно исчезают маршрутки

Общественники связали это с подорожанием проезда
В последнее время в соцсетях участились жалобы на работу улан-удэнских маршруток. Одна из них – № 25 – и вовсе исчезла с городских дорог
. Кроме того, ходить перестал 64-ый «микрик», хотя оба они были довольно востребованы у жителей бурятской столицы.
- В столице республики бесследно исчезают автобусы с востребованных маршрутов. Людей об этом никто не предупреждает и не предлагает альтернативу. С городских дорог с начала года пропали маршрутки № 25, 64 и другие. Это произошло на фоне повышения оплаты проезда, – заявили в региональном отделении Народного фронта.
Там совместно с прокуратурой республики решили запустить горячую линию по маршруткам. Обращения от улан-удэнцев общественники принимают в будние дни с 9:00 до 17:30 по телефону 8(3012)21-24-42. Жалобы они направляют в надзорное ведомство для проверки и принятия мер.
Подготовка к нему уже началась
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Общественники связали это с подорожанием проезда
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