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В Улан-Удэ подсчитали лампочки на светящихся яблонях

В Улан-Удэ подсчитали лампочки на светящихся яблонях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их украсили почти полмиллиона огоньков

В администрации Улан-Удэ рассказали, столько лампочек на яблонях  в центре города. Как выяснилось – ровно 450 тысяч. В мэрии отметили, что жители бурятской столицы в восторге от такой красоты.

А улан-удэнцы в ответ на это предложили подсветить деревья и в других местах. Но прежде их там нужно высадить. Озеленить попросили улицу Лимонова.
 
- Вдоль дороги коммерческие учреждения вполне могут посадить и ухаживать за небольшой зелёной полосой. И нужно организовать на Лимонова нормальный подъезд транспорта, – отметили горожане.

В мэрии, в свою очередь, пообещали  рассмотреть просьбу  для включения в потребность по озеленению Железнодорожного района в 2024 году.
 
Яблони на улице Ленина засияли за десять дней до Нового года.  Сотрудники МБУ «Горсвет» подключили там световую иллюминацию. Светодиодными шапочками-гирляндами в виде сетки, которая крепится на ветки, украсили более сотни зелёных насаждений.

Впервые сверкающая яблоневая аллея, ведущая от площади Советов до ТРЦ «Форум», появилась в центре в 2019 году и очень полюбилась горожанам. Светящиеся деревья создают на центральной улице города тёплую, уютную и праздничную атмосферу.

подсветка благоустройство

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