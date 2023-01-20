В Улан-Удэ подсчитали лампочки на светящихся яблонях

Их украсили почти полмиллиона огоньков



- Вдоль дороги коммерческие учреждения вполне могут посадить и ухаживать за небольшой зелёной полосой. И нужно организовать на Лимонова нормальный подъезд транспорта, – отметили горожане.



В мэрии, в свою очередь, пообещали рассмотреть просьбу для включения в потребность по озеленению Железнодорожного района в 2024 году.



Яблони на улице Ленина Яблони на улице Ленина засияли за десять дней до Нового года. Сотрудники МБУ «Горсвет» подключили там световую иллюминацию. Светодиодными шапочками-гирляндами в виде сетки, которая крепится на ветки, украсили более сотни зелёных насаждений.



Впервые сверкающая яблоневая аллея, ведущая от площади Советов до ТРЦ «Форум», появилась в центре в 2019 году и очень полюбилась горожанам. Светящиеся деревья создают на центральной улице города тёплую, уютную и праздничную атмосферу.





А улан-удэнцы в ответ на это предложили подсветить деревья и в других местах. Но прежде их там нужно высадить. Озеленить попросили улицу Лимонова.