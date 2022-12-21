В центре Улан-Удэ перед Новым годом подсветили яблони

Праздничными гирляндами украсили более сотни деревьев





Столица Бурятии продолжает преображаться к Новому году. Накануне в центре города засияли яблони, высаженные на улице Ленина. Сотрудники МБУ «Горсвет» подключили там световую иллюминацию, рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.Светодиодными шапочками-гирляндами в виде сетки, которая крепится на дерево, украсили более сотни зелёных насаждений.Впервые сверкающая яблоневая аллея, ведущая от площади Советов до ТРЦ «Форум», появилась в центре в 2019 году и очень полюбилась горожанам. Светящиеся деревья создают на центральной улице города тёплую, уютную и праздничную атмосферу.