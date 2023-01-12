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Учёные из Бурятии разработали уникальный способ переработки облепихи

Учёные из Бурятии разработали уникальный способ переработки облепихи
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Из плодов облепихи можно будет получить сушёную облепиху, сок, экстракт, масло облепиховое из мякоти, жмых из семян и многое другое

Учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали уникальный способ комплексной переработки плодов облепихи. Он позволяет сократить затраты энергии и ресурсов, а также снизить отходы производства, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

- Новый способ стал итогом многолетних исследований сотрудников кафедры «Технологические машины и оборудование. Агроинженерия» ВСГУТУ. Суть инновации заключается в использовании микроволновой энергии и вакуума в процессе переработки ягоды. Это позволяет сохранить полезные свойства облепихи, сократить продолжительность технологического процесса и снизить температуру на стадиях обезвоживания и прессования, - прокомментировали разработчики.


- Разработанный способ является универсальным и подходит для переработки любого плодово-ягодного сырья, - отметил завкафедрой агроинженерии ВСГУТУ, доктор технических наук, доцент Андрей Хантургаев.

Инновационный способ успешно опробовали уже на базе предприятия ВСГУТУ, теперь он будет предложен предприятиям республики.

Благодаря новому способу из плодов облепихи можно получить целый ряд продуктов высокого качества: сушёная цельная облепиха; сок; экстракт; концентрированный сок; ароматическая вода; сушёная мякоть облепихи; её семена; масло облепиховое из мякоти, из семян; жмых из семян; шрот из мякоти; листья, кора и побеги облепихи сушеные.

- Их можно использовать в качестве ингредиентов в пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленностях, - добавили учёные.

ученые облепиха

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