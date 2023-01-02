Следователи Бурятии поздравили постояльцев дома престарелых

















Сотрудники следственного управления посетили подшефный Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в селе Новая Брянь. Они поздравили проживающих в нём пожилых людей, а также работников социального учреждения с новогодними праздниками и передали им подарки.Кроме этого, по старой доброй традиции следователи привезли с собой и передали пенсионерам новогодние открытки, которые подготовили для них к празднику малыши из детского дома-интерната «Журавушка». На каждой открытки были тёплые добрые пожелания детей, которые некоторые из постояльцев читали со слезами на глазах.В этот раз, как и в предыдущие посещения, сотрудники среди подарков привезли в дом-интернат пряжу, чтобы пенсионеры смогли своими заботливыми руками связать для детей из детского дома тёплые вещи на зиму. Вся пряжа пошла в дело, и сейчас пожилые люди не отпустили следователей с пустыми руками. Для малышей с тёплыми новогодними пожеланиями они передали многочисленные пакеты со связанными носочками, варежками и другим необходимыми зимой вещами. Все сделанные подарки сотрудники в ближайшее время заботливо доставят и передадут малышам, которые будут очень рады такой заботе и вниманию.Так следователи продолжают поддерживать связь между детьми и пожилыми людьми из двух подопечных социальных учреждений. Уже несколько лет малыши и пенсионеры таким образом общаются друг с другом, пока на расстоянии, но как только появиться возможность, сотрудники постараются устроить их встречу, чтобы произошло долгожданное знакомство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.