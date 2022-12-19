В Бурятии взялись за борьбу со школьным буллингом

В школах республики хотят внедрять «Добрую среду»
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о проекте под названием «Добрая среда», направленном на профилактику травли в детских коллективах. Омбудсмен представила его на заседании совета по образованию при главе региона.
- «Добрая среда» – это комплекс мер по улучшению психологического климата в классе, параллели и во всей школе, включающий диагностику отношений в коллективе, формирование правил поведения, создание позитивного контента для детей, их участие в школьных театральных постановках на тему профилактики травли и другие активности, – написала Ганькина на своей странице во «ВКонтакте».
Инициативу поддержали зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и представители Минобрнауки республики. Уполномоченный поблагодарила партнёров и всех, кто работал над проектом и призвала присоединиться к нему средние школы. «Пишите в комментариях, если ваша школа готова принять участие в пилоте», – добавила она.
Для «Байкал-Идель» приглашение в столицу страны стало приятной неожиданностью
Пассажиры считают, что с их вещами обошлись небрежно
Это первая его высокая награда на мировой арене
Новая туристская достопримечательность появилась в Джидинском районе
Теперь их можно приобрести онлайн
Татьяна Мирошник поделилась подробностями создания новой картины
Ночами будет довольно холодно
В костюме нужно будет прийти на спектакль «Меч Ассури»
В прошлом году было поймано более четырёх тысяч
Некоторые места в городе преобразились до неузнаваемости
Проверка состоялась в выходные и в районах
Семьи обеспечили дровами
Большинство жителей республики выступили «за»
Его отказались крутить в местном кинотеатре
На здании школы появилась мемориальная доска в память о Агван-Жамсе Банзанове