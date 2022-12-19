19 декабря

18 декабря

Популярное

В Бурятии взялись за борьбу со школьным буллингом

В Бурятии взялись за борьбу со школьным буллингом
Общество,  Фото:страница Н. Ганькиной во «ВКонтакте»
В школах республики хотят внедрять «Добрую среду»

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о проекте под названием «Добрая среда», направленном на профилактику травли в детских коллективах. Омбудсмен представила его на заседании совета по образованию при главе региона.

- «Добрая среда» – это комплекс мер по улучшению психологического климата в классе, параллели и во всей школе, включающий диагностику отношений в коллективе, формирование правил поведения, создание позитивного контента для детей, их участие в школьных театральных постановках на тему профилактики травли и другие активности, – написала Ганькина на своей странице во «ВКонтакте».

Инициативу поддержали зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и представители Минобрнауки республики. Уполномоченный поблагодарила партнёров и всех, кто работал над проектом и призвала присоединиться к нему средние школы. «Пишите в комментариях, если ваша школа готова принять участие в пилоте», – добавила она.

буллинг школы уполномоченный по правам ребенка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коллектив из Улан-Удэ выступит на патриотическом концерте в Москве
Коллектив из Улан-Удэ выступит на патриотическом концерте в Москве
Общество, 19.12.2022
Для «Байкал-Идель» приглашение в столицу страны стало приятной неожиданностью
В улан-удэнском аэропорту запечатлели бардак из чемоданов
В улан-удэнском аэропорту запечатлели бардак из чемоданов
Общество, 19.12.2022
Пассажиры считают, что с их вещами обошлись небрежно
Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу
Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу
Общество, 19.12.2022
Это первая его высокая награда на мировой арене
В Бурятии обустроили минеральный источник Атаган Булаг
В Бурятии обустроили минеральный источник Атаган Булаг
Общество, 19.12.2022
Новая туристская достопримечательность появилась в Джидинском районе
Режиссёр «Коралловых бус» рассказала о незабываемой поездке в Бурятию
Режиссёр «Коралловых бус» рассказала о незабываемой поездке в Бурятию
Общество, 19.12.2022
Татьяна Мирошник поделилась подробностями создания новой картины
В Улан-Удэ театр «Ульгэр» объявил конкурс костюмов в стиле киберпанк
В Улан-Удэ театр «Ульгэр» объявил конкурс костюмов в стиле киберпанк
Общество, 19.12.2022
В костюме нужно будет прийти на спектакль «Меч Ассури»
За год в Улан-Удэ отловили 6,5 тысяч собак
За год в Улан-Удэ отловили 6,5 тысяч собак
Общество, 19.12.2022
В прошлом году было поймано более четырёх тысяч
«Сказочный Улан-Удэ»: Столицу Бурятии показали через нейросеть
«Сказочный Улан-Удэ»: Столицу Бурятии показали через нейросеть
Общество, 19.12.2022
Некоторые места в городе преобразились до неузнаваемости
На севере Бурятии объяснили, почему не покажут «Аватар-2»
На севере Бурятии объяснили, почему не покажут «Аватар-2»
Общество, 19.12.2022
Его отказались крутить в местном кинотеатре
В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН
В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН
Общество, 19.12.2022
На здании школы появилась мемориальная доска в память о Агван-Жамсе Банзанове

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^