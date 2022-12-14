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В Бурятии сельчан заставляют покупать билеты на школьную ёлку по «Пушкинской карте»

В Бурятии сельчан заставляют покупать билеты на школьную ёлку по «Пушкинской карте»
Общество,  Фото:pixabay.com
За вход на неё берут по 500 рублей с человека

От жителей Бурятии продолжают сыпаться жалобы на платные ёлки в школах. На этот раз о том, что за вход на новогоднее мероприятие берут деньги, заявили жители Усть-Баргузина.

- Почему так дорого? В младших классах – по 100 рублей с человека, в старших – по 500. Просто слов нет! А если в семье несколько школьников? Цирк недавно приезжал, и то билет был дешевле! – негодуют сельчане.

Директор Усть-Баргузинской средней школы Марина Вильмова сообщила, что попасть на ёлку можно по «Пушкинской карте».

- Стоимость молодёжного предновогоднего вечера по ней – 500 рублей с 14-ти лет. Не из бюджета семьи, а с карты, на которую государство выделило пять тысяч. Они аннулируются 31 декабря, если ребёнок не реализовал эту сумму к концу года, – цитируют Марину Вильмову в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Специалисты ДК «Байкал» оказывают помощь в оформлении «Пушкинской карты». У культурных учреждений стоит жёсткий план по выполнению этой программы.

На днях в официальном telegram-канале портала «Объясняем.рф» напомнили, что «Пушкиной картой» могут пользоваться россияне от 14 от 22 лет – это школьники и студенты. С ней можно ходить в музеи, театры, выставки и даже смотреть российское кино.

Если не использовать начисленную сумму, остаток сгорит к новому году. «Однако с 1 января на карте снова будет пять тысяч», – отмечает «Объясняем.рф». Об этом же ранее предупредила и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Как сообщал «Байкал-Daily», в Минобрнауки Бурятии после многочисленных жалоб на поборы на школьных ёлках родителям посоветовали самим заняться подготовкой к празднику.



Новый год пушкинская карта

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