Министр культуры Бурятии «перевоплотилась» в фею







Всех молодых жителей Бурятии от 14 до 22 лет Соелма Дагаева призвала скорее выбрать положенный лимит по Пушкинской карте.



- В этом году государство подарило каждому в возрасте с 14 до 22 лет Пушкинскую карту, и вместе ней 5000 рублей на ней. Но многие не воспользовались этим подарком. Скорее успевайте подключиться к программе Пушкинская карта, и тратьте свои законные 5000 рублей на встречу с прекрасным! Торопитесь сходить в музеи, театры, библиотеки, - призвала она.



Нюанс в том, что весь баланс карты действителен только до конца 2022 года. Ровно в 00.00 в новогоднюю ночь деньги на пушкинской карте сгорят. Чтобы успеть использовать 5000 рублей, хранящиеся на карте, нужно просто подключиться к программе и покупать по ней билеты на все мероприятия.



Инструкция как подключиться к Пушкинской карте:



1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

2. Подтвердить учётную запись.

3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

4. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».

5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении.

6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея.



Более подробную инструкцию можно найти на сайте Культура. РФ. Там в разделе афиша, указав нужный города, можно выбрать любое понравившееся вам мероприятие.







Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева выпустила сказочное видеообращение к юным жителям республики. Перевоплотившись в фею, она напомнила об окончании срока действия Пушкинской карты. «Ровно в 12 часов в новогоднюю ночь карета Золушки превращается в тыкву, лошади - в мышей, а деньги на Пушкинской карте сгорают», - говорится в «новогоднем» обращении.