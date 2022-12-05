В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе

Мероприятие проводят в честь 90-летия со дня рождения Ц.Ц. Дондогой



21 декабря в Улан-Удэ состоится творческий вечер, посвящённый 90-летнему юбилею со дня рождения заслуженного работника культуры Бурятии и России, члена Союза писателей и журналистов Советского Союза Цырендулмы Дондогой. Мероприятие пройдёт в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ.



В творческом вечере примут участие члены союза писателей Бурятии, ведущие деятели культуры, творческие коллективы и общественные деятели. Мероприятие также посетят представители делегации из Еравнинского района: руководящие должностные лица, а также друзья и коллеги Цырендулмы Дондогой.



В рамках мероприятия пройдёт книжная выставка, посвящённая творчеству Цырендулмы Цыреновны, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.



Возрастное ограничение 6+



Справка



Дондогой Цырендулма Цыреновна — поэт, родилась 21 декабря 1932 года в селе Сосновоозёрское Еравнинского района Бурятии. После окончания педагогического училища работала учителем в селе Аргада Курумканского района Бурятии. Окончив Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банзарова, в течение 5 лет работала в школах сёл Исинга и Усть-Эгита Еравнинского района Бурятии. С 1954 г. переходит на журналистскую деятельность. Также являлась секретарём международной ассоциации детских писателей монголоязычных народов.



Первая книга стихов вышла на родном языке в 1962 году. Автор более 10 поэтических сборников и сборника прозы. В русском переводе вышли два сборника стихов и поэм. Известна и как переводчик. В студенческие годы выпустила свою первую переводную книгу поэмы С. Михалкова. Занималась переводами со старомонгольского письма на бурятский язык.



