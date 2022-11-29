В Улан-Удэ уборку улиц от снега контролируют со спутников









Помимо этого, всю ночь городские дороги и пешеходные зоны очищали девять тракторов-щеток. С шести утра к ручной уборке приступили 120 уборщиков территорий.



- Мы держим на контроле наиболее опасные участки дорог, где необходимо, в первую очередь, ликвидировать последствия снегопада. В случае образования гололеда оперативно принимаются необходимые меры для его устранения, - отметил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Специалисты отдела спутникового мониторинга следят за работой коммунальной техники: соблюден ли изначально заданный маршрут, где ездила техника, где включалась посыпка, щётка и т.д.



На опасных подъёмах и спусках в Улан-Удэ установлено 76 ящиков с песком, чтобы в случае образования гололеда была возможность оперативно его ликвидировать.



Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.







С трёх часов ночи улицы Улан-Удэ подсыпают девять машин-пескоразбрасывателей. В общей сложности коммунальщики подсыпали более 90 участков дорог. На это ушло более 250 тонн песка – это около 150 «КамАЗов», сообщили в комбинате по благоустройству.Подсыпаны улицы Вакарина, Бабушкина, Зои Космодемьянской, Жердева, проспект 50-лет Октября, развязка на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, улицы Лысогорская, Панорамная, Сухэ-Батора, уСмолина, «Клеверная» развязка и др.