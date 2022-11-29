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В Улан-Удэ уборку улиц от снега контролируют со спутников

В Улан-Удэ уборку улиц от снега контролируют со спутников
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
20 единиц коммунальной спецтехники устраняют последствия снегопада

С трёх часов ночи улицы Улан-Удэ подсыпают девять машин-пескоразбрасывателей. В общей сложности коммунальщики подсыпали более 90 участков дорог. На это ушло более 250 тонн песка – это около 150 «КамАЗов», сообщили в комбинате по благоустройству.

Подсыпаны улицы Вакарина, Бабушкина, Зои Космодемьянской, Жердева, проспект 50-лет Октября, развязка на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, улицы Лысогорская, Панорамная, Сухэ-Батора, уСмолина, «Клеверная» развязка и др.



Помимо этого, всю ночь городские дороги и пешеходные зоны очищали девять тракторов-щеток. С шести утра к ручной уборке приступили 120 уборщиков территорий.

- Мы держим на контроле наиболее опасные участки дорог, где необходимо, в первую очередь, ликвидировать последствия снегопада. В случае образования гололеда оперативно принимаются необходимые меры для его устранения, - отметил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Специалисты отдела спутникового мониторинга следят за работой коммунальной техники: соблюден ли изначально заданный маршрут, где ездила техника, где включалась посыпка, щётка и т.д.

На опасных подъёмах и спусках в Улан-Удэ установлено 76 ящиков с песком, чтобы в случае образования гололеда была возможность оперативно его ликвидировать.

Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.


уборка снег

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