Интересную статистику озвучил гендиректора аэропорта «Байкал»
Пассажиры из Бурятии оказались очень любопытными. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.
С 1 сентября начал работать колл-центр, обслуживающий сразу пять аэропортов - Новосибирск, Улан-Удэ, Томск, Кемерово и Читу. Первое место по доле звонков, конечно, держит Новосибирск, «размер аэропорта обязывает», пояснил Дмитрий Гармаев.
Второе место по доле звонков занял Улан-Удэ. 18% звонков в колл- центр поступает из Бурятии.
- Колл-центр - отличный очень нужный сервис, улучшающий уровень обслуживания наших пассажиров. Холдинг «Новапорт», аэропорт «Толмачёво», так держать! - продолжил он.
Пассажиры из Бурятии оказались очень любопытными
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