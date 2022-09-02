Аэропорт Улан-Удэ подключили к единому колл-центру

Также он обслуживает Новосибирск, Томск и Читу



С 1 сентября международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ подключен к единому колл-центру. Обслуживание производится в рамках проекта по созданию единого контактного информационного центра для пассажиров аэропортов холдинга «Новапорт» Сибирского кластера.



Единый колл-центр был открыт в марте 2014 году на базе международного аэропорта Толмачёво в Новосибирске. Для стандартизации работы аэропортов в 2021 году к колл-центру Толмачёво были присоединены аэропорты Томска и Читы.



Обратившись в колл-центр, пассажиры в любое время суток могут получить интересующую их информацию о работе аэропорта Байкал: расписание, задержки рейсов, контактные телефоны структурных подразделений авиапредприятия, получить консультацию по общим правилам перевозки пассажиров, багажа, питомцев и другое. Также единый колл-центр координирует пассажиров по вопросам стоимости и покупки авиабилетов на рейсы авиакомпаний, вылетающих из и в аэропорт Байкал.



- Режим работы колл-центра – 24/7. Ежемесячно колл-центр обрабатывает до 18000 звонков. Телефон: +7 (3012) 22-76-11, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



