Также он обслуживает Новосибирск, Томск и Читу
С 1 сентября международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ подключен к единому колл-центру. Обслуживание производится в рамках проекта по созданию единого контактного информационного центра для пассажиров аэропортов холдинга «Новапорт» Сибирского кластера.
Единый колл-центр был открыт в марте 2014 году на базе международного аэропорта Толмачёво в Новосибирске. Для стандартизации работы аэропортов в 2021 году к колл-центру Толмачёво были присоединены аэропорты Томска и Читы.
Обратившись в колл-центр, пассажиры в любое время суток могут получить интересующую их информацию о работе аэропорта Байкал: расписание, задержки рейсов, контактные телефоны структурных подразделений авиапредприятия, получить консультацию по общим правилам перевозки пассажиров, багажа, питомцев и другое. Также единый колл-центр координирует пассажиров по вопросам стоимости и покупки авиабилетов на рейсы авиакомпаний, вылетающих из и в аэропорт Байкал.
- Режим работы колл-центра – 24/7. Ежемесячно колл-центр обрабатывает до 18000 звонков. Телефон: +7 (3012) 22-76-11, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Аэропорт Улан-Удэ подключили к единому колл-центру
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Малышей назвали Тимофеем и Златой
Он будет осуществляться только на специально отведённых местах
Мероприятие пройдёт с 10 по 14 сентября
В Улан-Удэ стартовал «Марафон здоровья»
Участники ЕГЭ пересдадут русский язык и математику
На части территории сложилась крайне пожароопасная ситуация
Яна Енина завоевала «серебро» в пулевой стрельбе
Яхты начнут движение сегодня, в 8 вечера от ледокола «Ангара»
Также он обслуживает Новосибирск, Томск и Читу
В октябре количество рейсов увеличат до 4-х в неделю
Комиссия вынесла Александру Мельникову предупреждение
Рейтинг возглавил Тункинский национальный парк
Две улан-удэнские школы попали в топ-20 по Дальневосточному федеральному округу
Погибшая женщина проработала в комбинате по благоустройству 16 лет
Осуждённый заслужил это право своим поведением