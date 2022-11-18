Волонтёры помогут в переноске и перевозке экспонатов
Музей истории города Улан-Удэ после реконструкции вновь возвращается в своё здание и набирает волонтёров, которые помогут в переноске и перевозке экспонатов. Добровольцы получат бесплатную экскурсию в обновлённом музее.
Как рассказали в общественном движении «Волонтёры культуры», среди задач добровольных помощников будут: участие в работе с музейными коллекциями и экспонатами, наблюдение за целостностью и неприкосновенностью музейных экспонатов, ремонтные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия, перенос музейных экспонатов.
Волонтёры в музее потребуются со 2 по 9 декабря. Дополнительную информацию можно узнать на сайте dobro.ru.
Музей истории Улан-Удэ ищет помощников
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