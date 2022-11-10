Больница в Баргузинском районе Бурятии готова к приёму пациентов

Общество, Фото: МЗ РБ

На капитальный ремонт больницы в Усть-Баргузине потратили 14,9 млн. рублей



Завершился капитальный ремонт Усть-Баргузинской участковой больницы в Баргузинском районе Бурятии. Здание 1954 года постройки было отремонтировано на сумму 14,9 млн. руб.



В прошлом году министр здравоохранения республики Евгения Лудупова посещала больницу в рамках рабочего визита, и внесла несколько замечаний в плане удобства маршрутизации пациентов. Так, отделение скорой медицинской помощи перенесли в хирургическое отделение.



- В больнице выполнен капремонт крыши, перекрытий, ремонт хирургического корпуса под приёмное отделение скорой помощи, - рассказал главный врач Баргузинской ЦРБ Баир Очиров.



В 2022 году в Баргузинском районе был возведён фельдшерско-акушерский пункт в селе Максимиха, в прошлом году – фельдшерско-акушерские пункты в сёлах Суво и Ярикто, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.



