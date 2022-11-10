10 ноября

09 ноября

Популярное

Больница в Баргузинском районе Бурятии готова к приёму пациентов

Больница в Баргузинском районе Бурятии готова к приёму пациентов
Общество,  Фото:МЗ РБ
На капитальный ремонт больницы в Усть-Баргузине потратили 14,9 млн. рублей

Завершился капитальный ремонт Усть-Баргузинской участковой больницы в Баргузинском районе Бурятии. Здание 1954 года постройки было отремонтировано на сумму 14,9 млн. руб.

В прошлом году министр здравоохранения республики Евгения Лудупова посещала больницу в рамках рабочего визита, и внесла несколько замечаний в плане удобства маршрутизации пациентов. Так, отделение скорой медицинской помощи перенесли в хирургическое отделение.

- В больнице выполнен капремонт крыши, перекрытий, ремонт хирургического корпуса под приёмное отделение скорой помощи, - рассказал главный врач Баргузинской ЦРБ Баир Очиров.

В 2022 году в Баргузинском районе был возведён фельдшерско-акушерский пункт в селе Максимиха, в прошлом году – фельдшерско-акушерские пункты в сёлах Суво и Ярикто, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

минздрав больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В России продлят программу маткапитала до 2026 года
В России продлят программу маткапитала до 2026 года
Общество, 10.11.2022
Размер материнского капитала на первого ребёнка в 2023 году составит 590 тысяч рублей 
Больница в Баргузинском районе Бурятии готова к приёму пациентов
Больница в Баргузинском районе Бурятии готова к приёму пациентов
Общество, 10.11.2022
На капитальный ремонт больницы в Усть-Баргузине потратили 14,9 млн. рублей
В Бурятии открыли Дом Памяти на Байкале
В Бурятии открыли Дом Памяти на Байкале
Общество, 10.11.2022
Мемориал посвящён памяти всех погибших сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью  
Студенты Бурятии взяли серебро на Кубке ДФО по волейболу
Студенты Бурятии взяли серебро на Кубке ДФО по волейболу
Общество, 10.11.2022
Соревнования проходили в Хабаровске
Ещё 31 человек заболел коронавирусом в Бурятии
Ещё 31 человек заболел коронавирусом в Бурятии
Общество, 10.11.2022
В реанимации находятся шесть больных  
Лес в 140а квартале Улан-Удэ очистили от свалок
Лес в 140а квартале Улан-Удэ очистили от свалок
Общество, 10.11.2022
Проблема с вывозом строительного мусора в Бурятии носит системный характер
В районе Бурятии сельхозучасток зарос кустарниками
В районе Бурятии сельхозучасток зарос кустарниками
Общество, 10.11.2022
Правообладателям земли выданы предостережения
В городе в Бурятии не было парковок для инвалидов
В городе в Бурятии не было парковок для инвалидов
Общество, 10.11.2022
Потребовалось вмешательство прокуратуры 
В Улан-Удэ с нарушением трудоустроили экс-госслужащих
В Улан-Удэ с нарушением трудоустроили экс-госслужащих
Общество, 10.11.2022
Руководителей организаций оштрафовали  
Забайкалке осуждённый муж не выплачивал алименты
Забайкалке осуждённый муж не выплачивал алименты
Общество, 10.11.2022
Женщина обратилась в прокуратуру 
В улан-удэнской колонии изготавливают одежду для спасателей
В улан-удэнской колонии изготавливают одежду для спасателей
Общество, 10.11.2022
К работам привлечены десять осуждённых
В Бурятии местами сильные снегопады
В Бурятии местами сильные снегопады
Общество, 10.11.2022
Ожидается ветер до 17 м/с

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^