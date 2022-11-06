В Бурятии открыли памятник Доржи Банзарову

В селе Нижний Ичетуй Джидинского района открыли памятник Доржи Банзарову. Памятник отлит из бронзы в Красноярске уроженцем Бурятии, архитектором Александром Карповым. Об этом сообщается в группе «Джида-инфо 24/7».
Ранее в этом году - 30 марта - в Бурятии отметили 200-летие со дня рождения первого бурятского учёного Доржи Банзарова. В Бурятском госуниверситете прошла международная научно-практическая конференция «Банзаровские чтения», а в театре Бурятской драмы состоялось торжественное собрание, где глава республики Алексей Цыденов наградил студентов и аспирантов, удостоенных именной стипендии Доржи Банзарова. Также был организован праздничный концерт.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году в Иркутске установили памятный знак первому бурятскому учёному Доржи Банзарову. Памятный знак появился на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».
Справка:
Доржи Банзаров - первый бурятский учёный, получивший высшее образование западного образца. Известен рядом важных монголоведческих трудов.
Происходил из бурят-казаков, родился в селе Нижний Ичетуй Джидинского района. Отец — отставной пятидесятник Ашибагатского казачьего полка Банзар Борхонов. В 1846 году окончил Казанский университет, где изучил восточные языки: монгольский, калмыцкий, маньчжурский, санскрит, турецкий. Также Банзаров свободно читал на немецком, английском, французском и латинском языках. Был учеником Осипа Ковалевского — одного из основателей научного монголоведения. Защитил диссертацию на степень кандидата татаро-монгольской словесности.
В 1851 году был избран членом-корреспондентом Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Выполнял поручения ИРГО.
В 1947 году именем Доржи Банзарова был назван Бурятский педагогический институт, ныне — Бурятский государственный университет.
В 1957 году перед зданием института был установлен памятник работы скульпторов Вампилова и Тимина.
Именем Доржи Банзарова названы улицы в городах: Улан-Удэ, Иркутск, Кяхта и Казань, селе Кырен (районном центре Тункинского района).