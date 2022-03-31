В Бурятии отметили 200-летие со дня рождения Доржи Банзарова

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Студентов и аспирантов наградили именной стипендией первого бурятского учёного



30 марта в Бурятии отметили 200-летие со дня рождения первого бурятского учёного Доржи Банзарова. В Бурятском госуниверситете прошла международная научно-практическая конференция «Банзаровские чтения», а в театре Бурятской драмы состоялось торжественное собрание, где глава республики Алексей Цыденов наградил студентов и аспирантов, удостоенных именной стипендией Доржи Банзарова.



На юбилейные мероприятия собрались учёные-последователи Доржи Банзарова, представители научных учреждений республики, учёные из других регионов России, аспиранты и студенты республики. Гостям мероприятия представили документальный фильм Олега Юмова о Доржи Банзарове, архивную выставку, где гости могли ближе познакомиться с его жизнью и научной деятельностью.



В ходе мероприятия глава Бурятии наградил студентов и аспирантов, удостоенных именной стипендией Доржи Банзарова. Именными стипендиатами стали: Иван Семушев, Жамьян Цырендашиев, Маина Бадмаева, Эржена Нимаева, Баясхалан Банзаракцаев.



- Было очень приятно получить именную стипендию, особенно в юбилейный год. Стипендия имени Доржи Банзарова является важным подспорьем в жизни аспиранта, но также накладывает ответственность за определённые научные достижения и подготовку кандидатской диссертации. Будем трудиться на благо родного вуза и республики, - поделился Баясхалан Банзаракцаев, обладатель именной стипендии Доржи Банзарова.



В завершение мероприятия состоялся праздничный концерт мастеров искусств и творческих коллективов вузов Бурятии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

