Район Бурятии победил во всероссийском туристическом конкурсе в Москве

Победа одержана в номинации «Проекты этнокультурного туризма»

Команда Окинского района Бурятии стала победителем всероссийского конкурса «Эко.Этно.Креативный туризм» в Москве со своим проектом «Ильчир - сокровище сойотов». Об этом сообщил глава района Матвей Мадасов.

Он поблагодарил команду проекта, которую сам и возглавлял.

За экономику отвечала Баярма Бакшаханова, за методологию - Елена Ширибон, пиар-менеджером выступила журналист Дора Хамаганова, а специалистом по этнокультуре – Вера Габанова. «Ильчир – сокровище сойотов» поддержали предприниматель Жаргал Осохеев и специалист по туризму Сультим Базаров.

Проект команды Окинского района задействует комплекс «Ильчир» - основанный в 2009 году этномузей под открытым небом, который сохранил культуру древних сойотов. Он располагается в черте улуса Сорок, на территории 1803 кв. м с живописным ландшафтом и уникальной историей. Комплекс знакомит с ней всех желающих. Туристы приезжают из Бурятии, Иркутской области, а также со всех регионов Сибири и Дальнего Востока.

- Дорога в горную Оку лежит через Тункинскую долину, - поделился официальный телеграм-канал Тункинского района. - Сойотский проект назван самым лучшим среди более чем двухсот заявок, из многих регионов страны. В двух других номинациях - по экологическому и креативному туризму - победили раскрученные бренды с мировой известностью – «Большая Кавказская тропа, Дагестан и 6 республик» и бизнес-парк «Гжель» из Подмосковья. Жесткая, но честная борьба шла до последней минуты. Впервые Москва, Россия услышали о малочисленном, но отважном и гостеприимном народе, живущем у подножия Мунку-Сардыка в Восточных Саянах.

Сойоты - коренной малочисленный народ, населяющий Окинский район Республики Бурятия. Представляют собой один из субэтносов в составе бурятского народа.

Второе место в номинации «Проекты этнокультурного туризма» заняла также команда из республики с проектом «Сакральная Бурятия», отметил Матвей Мадасов.

Конкурс организовал недавно расформированный Ростуризм. Финал проходил в Москве с 28 по 30 октября. Состоялась креативная сессия, на которой творческие команды доработали свои творческие идеи и представили результаты доработки проектов. Команды участвовали в трёх номинациях – «Проекты этнокультурного туризма», «Маршруты и проекты по объектам креативных индустрий», «Проекты в сфере экологического туризма». Конкурс был ориентирован на поддержку лучших практик, направленных на поощрение повышения компетенций граждан, занятых в сфере экологического, этнокультурного, креативного видов туризма.

В финал конкурса попали три проекта из Бурятии, сообщало ранее Минтуризма республики. Кроме названных выше победителя и призёра – это «Заповедная улыбка Байкала» в номинации «Проекты в сфере экологического туризма».