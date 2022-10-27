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Музей и библиотека Улан-Удэ проведут «Ночь искусств»

Музей и библиотека Улан-Удэ проведут «Ночь искусств»
Общество,  Фото:pixabay.com
В программе: лекции, мастер-классы и игры

5 ноября в столице Бурятии пройдёт «Ночь искусств» музея истории Улан-Удэ. Поскольку здание музея в настоящее время находится на реставрации, его проведут в библиотеке «Pro100Библиотеке» в 113 квартале.

Как сообщает пресс-служба музея, участников мероприятия с 15:00 до 20:00 ждут площадки, где каждый может найти занятие себе по душе.

Лекции:
15:00 – Спикер Чингис Болотов о проекте «Мусор из головы»
16:00 – Интересный «Trash-art»
17:00 – Public talk «Читающий подросток. Мифы и реальность» с Леной Калашниковой и Никитой Шапкиным

Мастер-классы:
15:00 – «Геометрический рисунок»
17:00 – «Коллаж»

Игры:
15:00 – Мастер-класс от клуба любителей кубика Рубика
16:00 – Соревнования по спидкубингу
18:00 – Игротека от «Знаем Играем»

Возрастное ограничение 6+
Бурятия Улан-Удэ ночь искусств музей библиотека мастер-класс лекция игра

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