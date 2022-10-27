Музей и библиотека Улан-Удэ проведут «Ночь искусств»

В программе: лекции, мастер-классы и игры



5 ноября в столице Бурятии пройдёт «Ночь искусств» музея истории Улан-Удэ. Поскольку здание музея в настоящее время находится на реставрации, его проведут в библиотеке «Pro100Библиотеке» в 113 квартале.



Как сообщает пресс-служба музея, участников мероприятия с 15:00 до 20:00 ждут площадки, где каждый может найти занятие себе по душе.



Лекции:

15:00 – Спикер Чингис Болотов о проекте «Мусор из головы»

16:00 – Интересный «Trash-art»

17:00 – Public talk «Читающий подросток. Мифы и реальность» с Леной Калашниковой и Никитой Шапкиным



Мастер-классы:

15:00 – «Геометрический рисунок»

17:00 – «Коллаж»



Игры:

15:00 – Мастер-класс от клуба любителей кубика Рубика

16:00 – Соревнования по спидкубингу

18:00 – Игротека от «Знаем Играем»



Возрастное ограничение 6+

