В программе: лекции, мастер-классы и игры
5 ноября в столице Бурятии пройдёт «Ночь искусств» музея истории Улан-Удэ. Поскольку здание музея в настоящее время находится на реставрации, его проведут в библиотеке «Pro100Библиотеке» в 113 квартале.
Как сообщает пресс-служба музея, участников мероприятия с 15:00 до 20:00 ждут площадки, где каждый может найти занятие себе по душе.
Лекции:
15:00 – Спикер Чингис Болотов о проекте «Мусор из головы»
16:00 – Интересный «Trash-art»
17:00 – Public talk «Читающий подросток. Мифы и реальность» с Леной Калашниковой и Никитой Шапкиным
Мастер-классы:
15:00 – «Геометрический рисунок»
17:00 – «Коллаж»
Игры:
15:00 – Мастер-класс от клуба любителей кубика Рубика
16:00 – Соревнования по спидкубингу
18:00 – Игротека от «Знаем Играем»
Возрастное ограничение 6+
Музей и библиотека Улан-Удэ проведут «Ночь искусств»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Конкурс приурочен ко Дню народного единства
В соревнованиях также примут участие команды из Забайкалья, Иркутской области и Монголии
Работы и заявки принимаются до 7 ноября
Фестиваль «Культурные сезоны» состоится скоро в Москве
Она присваивается лицам, внёсшим вклад в развитие благотворительности и добровольчества
Среди них мобилизованные из Сахалинской области, Камчатского и Приморского края, Якутии и Бурятии
«Почему камеру так поставили?» - задаются вопросом посетители
Также он рассказал ребятам о принципах здорового образа жизни
Выставочное пространство расскажет посетителям о жизни древних людей
Спортсмен финишировал вторым в кроссе с одной собакой среди мужчин
Соревнования проходили среди юных спортсменов до 13 лет и до 16 лет
Он проведёт прослушивания на свой авторский курс
Особое внимание будет уделено пешеходным переходам
Лучшими стали игроки команды СК «Олимп» Бурятского педколледжа
Поздравления принимал житель Баргузинского района Анатолий Башаров