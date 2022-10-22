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В Бурятии врачи спасли 70-летнюю жительницу Санкт-Петербурга

В Бурятии врачи спасли 70-летнюю жительницу Санкт-Петербурга
Общество,  Фото:pixabay.com
Отдых на берегу Байкала обернулся для женщины несколькими месяцами на больничной койке

70-летняя жительница Санкт-Петербурга приехала на историческую родину в Бурятию в гости. Однако отдых на берегу Байкала обернулся для женщины несколькими месяцами на больничной койке. 27 августа она была доставлена в Региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы имени Семашко со страшным диагнозом – ишемический инсульт.

- Инсульт особенно опасен последствиями: нарушение когнитивных и неврологических функций, паралич, проблемы с устной и письменной речью и др. Так, женщина потеряла способность передавать свои мысли при помощи слов, была обездвижена правая часть её тела, присаживаться на кровати могла только с посторонней помощью, - рассказывают в больнице.

С этого момента началась сложная командная работа врачей нескольких отделений больницы. При инсульте, когда дорога каждая минута, важно своевременно и правильно оказать помощь, от этого зависит жизнь пациента. С этим острейшим периодом заболевания профессионально справляются специалисты отделения неврологии № 2 под руководством Инны Борисовны Цынгеевой. Неврологи провели действенную терапию, стабилизировали все жизненно важные функции организма и предотвратили возможные осложнения.

16 сентября начался следующий этап, играющий ключевую роль в восстановлении пациента – реабилитация. Для этого женщину перевели в центр медицинской реабилитации на Верхней Березовке, где располагается отделение неврологии № 3.

Неврологи, реабилитологи, инструкторы ЛФК провели кропотливую сложнейшую работу, чтобы максимально постараться восстановить когнитивные нарушения и двигательные функции. Со временем у пациентки начала отмечаться положительная динамика: женщина стала ходить с поддержкой на короткие расстояния, наросла сила в парализованных конечностях и практически полностью восстановилась речь.

- Исход мог быть совершенно другой, вплоть до летального. Однако проведённая работа на первичном и дальнейших этапах помогла достичь таких результатов. Конечно, также в этом огромная заслуга и дочери пациентки, которая прилетела из Петербурга и активно ухаживала за мамой, - прокомментировал Булат Буда-Цыренович Аюшеев, и.о. заведующего отделением неврологии № 3, лечащий врач.

По словам специалистов центра медицинской реабилитации, одним из важнейших факторов в восстановлении – это совместное пребывание в центре больного и ухаживающего родственника. За это время родные должны научиться уходу за пациентом в домашних условиях. Это также отметила и дочь пациентки:

- Мы всегда ругаем нашу медицину, говорим, что врачи плохие или медикаменты, но произошла ситуация - у мамы случился инсульт. Благодаря Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко у нас хорошие результаты. При таких руководителях, как Данчинова Александра Михайловна (заместитель главного врача по медицинской части) и Очирова Татьяна Дашиевна (заведующая отделением неврологии № 3), не может быть иначе.

Отдельно хотелось бы выразить благодарность Татьяне Дашиевне – это врач с большой буквы, она с каждым пациентом находит контакт. Весь коллектив ЦМР хороший. Когда маму привезли, она не говорила и не двигалась, за это время они смогли поднять её.

Хочу сказать родственникам, что нужно прилагать свои силы, чтобы помочь, обязательно постараться находиться в центре вместе, и тогда будет результат. Нужно пересмотреть своё отношение к медицине! Всем здоровья!»

18 октября пациентка выписалась из медучреждения и пожелала набраться сил в Центре восточной медицины перед долгим перелётом в Санкт-Петербург. 
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