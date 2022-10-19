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Жителя Иркутской области осудили за ложный донос

Жителя Иркутской области осудили за ложный донос
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина солгал, что его избил полицейский

42-летний Эхирит-Булагатского района Иркутской области признан виновным по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Мужчина обратился в правоохранительные органы, солгав о якобы причинённых ему телесных повреждениях сотрудником органов внутренних дел. Таким образом он хотел навредить последнему из-за ранее составленного им в отношении задержанного протокола и доставления отдел полиции за административное правонарушение.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Эхирит-Булагатского района. Расследование проводилось следователями СК.

- Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Иркутской области.

Приговор вступил в законную силу.
Иркутская область

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