Жителя Иркутской области осудили за ложный донос

Мужчина солгал, что его избил полицейский



42-летний Эхирит-Булагатского района Иркутской области признан виновным по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».



Мужчина обратился в правоохранительные органы, солгав о якобы причинённых ему телесных повреждениях сотрудником органов внутренних дел. Таким образом он хотел навредить последнему из-за ранее составленного им в отношении задержанного протокола и доставления отдел полиции за административное правонарушение.



Государственное обвинение поддержано прокуратурой Эхирит-Булагатского района. Расследование проводилось следователями СК.



- Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Иркутской области.



Приговор вступил в законную силу.

