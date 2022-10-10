В Бурятии назвали ссузы, участвующие в проекте «Моя первая профессия»

В образовательных организациях уже началось обучение
В июне в Бурятии было принято решение о внедрении пилотного проекта «Моя первая профессия». А уже 1 октября в образовательных организациях приступили к началу обучения.
- Цель проекта – разработка и утверждение механизма профессионального самоопределения школьников посредством профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в условиях сетевого взаимодействия учреждений СПО и школ республики, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
По результатам апробации региональным оператором пилотного проекта «Моя первая профессия» определён центр опережающей профессиональной подготовки Бурятии, открытый в республике в 2020 году.
Участниками проекта из числа профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования Бурятия по следующим образовательным программам стали:
- Бурятский аграрный колледж имени М.Н. Ербанова: Санитар ветеринарный;
- Бурятский колледж технологий и лесопользования: Копирайтинг. Основы профессии;
- Бурятский колледж туризма и сервиса: Повар;
- Байкальский многопрофильный колледж: Агент рекламный;
- Бурятский республиканский индустриальный техникум: Видеопроизводство, Графический дизайн;
- Бурятский республиканский педагогический колледж: Вожатый;
- Политехнический техникум: Слесарь по ремонту автомобилей;
- Республиканский межотраслевой техникум: Сварщик;
- Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева: Младшая медицинская сестра по уходу за больными.
- В образовательных организациях уже началось обучение в рамках пилотного проекта «Моя первая профессия». Мы считаем, что настоящий проект – это отличная возможность получить профессию уже в школе и сэкономить время: за один учебный год получить свидетельство о профессии, понять собственные интересы и склонности в процессе профессионального обучения, получить дополнительную профессию или навыки, которые помогут быть более эффективным, - отметила руководитель ЦОПП РБ Марина Горюнова.
В результате реализации этого проекта ученики 8-9 классов должны освоить образовательную программу профессионального обучения и впоследствии сформировать ценностное отношение к будущей профессии.
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