Бурдрам борется за звание лучшего театра Дальнего Востока

Фестиваль проходит в Хабаровске



Бурятский драматический театр принимает участие в проходящем в Хабаровске lII фестивале-смотре профессиональных драматических театров «Фестиваль театров Дальнего Востока»



- В состав выездной группы Буряад театра вошли 18 человек: артисты, гримёр, костюмеры, монтировщики сцены, реквизитор и другие работники художественно-постановочного цеха, - сообщила руководитель бурятской делегации, помощник худрука театра Надежда Мунконова. - Разместили нас в комфортабельных условиях в гостинице «Версаль».



Уже сегодня вечером, 3 октября, на сцене Хабаровского театра драмы Буряад театр представит в рамках конкурсной программы спектакль

«Корея_03» (16+). Комедийная постановка режиссёра Сойжин Жамбаловой повествует о нелёгкой судьбе бурятских трудовых мигрантов-нелегалов в Южной Корее. В этот же день в 23:30 часов пройдёт обсуждение бурятского спектакля в гостинице «Версаль».



- Бурдраму предстоит побороться за первенство с семью региональными театрами из Дальневосточного округа и Москвы, представляющих на суд жюри и зрителей 19 спектаклей, - рассказывает министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева. - За один фестивальный день хабаровчане увидят по несколько спектаклей на разных сценических площадках своего города. Пожелаем нашим артистам удачи!



Помимо конкурсной программы, участников творческого форума ожидают различные мастер-классы по сценическому искусству, семинарские занятия по теории и практике театра. Также состоится встреча с Евгением Мироновым, художественным руководителем московского Театра Наций. Народный артист России, являющийся членом президентского совета по культуре, возглавляет Дальневосточный театральный фестиваль.



Бурдрам участвует в этом фестивале второй раз. В прошлом году на II фестивале театров Дальнего Востока был представлен спектакль режиссера Сойжин Жамбаловой «Үншэн сагаан ботогон» (Верблюжонок) (12+).



Нынешний фестиваль в Хабаровске, начавшийся 27 сентября, продлится до 6 октября.



