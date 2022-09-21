Женщины почувствовали себя моделями и стилистами
Осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ посоревновались в конкурсе на самую лучшую причёску. Участницы делали завивки, плели косы и оригинально укладывали волосы.
- Женщины получили возможность почувствовать себя как в салоне красоты: одни были в роли стилистов, а другие - в качестве моделей. У каждой участницы конкурса в распоряжении была одна модель, по которой жюри определяло самые интересные причёски и их создателей, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Администрация учреждения отмечает, что конкурс повышает общую культуру осуждённых, привлекает их внимания к этой профессии.
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс причёсок
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