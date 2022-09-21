Бурдрам ярко начал театральный сезон

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с премьеры комедии «Барлаг», вызвавшей аншлаг



Бурятский драматический театр открыл 91-й театральный сезон премьерной комедией Олега Юмова и Игоря Григурко «Барлаг» (16+) по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ».



Это по-итальянски страстная, запутанная и смешная история любви с масками комедии дель-арте.



Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, и делает всё, чтобы его хозяева не встретились. Найдут ли выход друг к другу влюблённые сердца из лабиринта помолвок, клятв и смерти?



О начале сезона рассказал помощник художественного руководителя Бурятского драматического театра по связям с общественностью Батодалай Багдаев:



«Весь мокрый и уставший направляется в свою гримёрку после спектакля актёр Дашинима Доржиев. Сегодня открытие театрального сезона, и он, ещё больше исхудавший за вечер, выложился по полной. Как впрочем, и вся труппа театра: открытие театрального сезона - раз в году.



Спектакль «Барлаг» бьёт аншлаг. Знакомлюсь со зрителями: в переполненном зале группа туристов из Чебоксар. Шесть женщин из далекой Чувашии очень радуются, что удачно попали на премьеру. Другая местная дама постбальзаковского возраста рассказывает, что прочитала про постановку в интернете, и привела в театр всю семью.



Очир Шагдуров, заведующий машинерией сцены, срывает аплодисменты: он тоже занят в роли. И вообще-то, он артист по образованию. Булат Буралов безумствует на сцене: ну до чего у него выразительная мимика и зычный голос, пробирающий до дрожи!



- Энэ эхнэр сэнхир гуу? - недоумевает во время схватки его герой, вызывая в зале раскаты хохота.



- Би яагаад энэ бэшэг ойлгохо юум бииб, итальянскаар бэшэтэй бшу? - не отстаёт от него Дашинима Доржиев. Мастер комедийного жанра сегодня в главных ролях.



Дмитрий Панков, председатель союза театральных деятелей Бурятии, с супругой пришли второй раз на спектакль специально, чтобы попасть на второй состав с его участием.



Неистово играет на сцене артистка Ада Ошорова. Звание заслуженного артиста, Бурятии, которого она удостоилась в этом году, обязывает держать марку.



Артиста Бато Шойжонова в маске дель арте едва узнаю. С сидящими рядом в зале Валентиной Дугаровой, народной артисткой России, и Любовь Цыдыповой, заслуженной артисткой Бурятии, устраиваем диспут: кто играет? Именитые артисты повторно смотрят эту комедию. Голос артиста неузнаваемо трансформировался: чувашские гости аж шеи вытянули, когда артист затянул итальянскую арию. Распознаём его только по характерному профилю.



Блистательная Ольга Ранжилова-Ломбоева, тоже ставшая именитой в этом году, вызывает восторженный смех своими революционными монологами. В картавящем герое, когда он срывает свою маску, зрители радостно узнают Болота Динганорбоева, народного артиста Бурятии. Обольстительная Бальжин Арданабаразова смущает публику эротическими мизансценами. Король сцены, лучший актёр Бурятии прошлого года по версии союза театральных деятелей республики, Солбон Ендонов тоже нарастит республики, неаристократически заплёвывает всю сцену.



Центром притяжения внимания актёров и зрителей неожиданно становится Юрий Банзаров, музыкальный оформитель театра, в роли второго плана. Оркестрант на волне, после успешной импровизации, устроенной его женой Анастасией Дружининой, заведующей музыкальной частью театра. Каскад новых импровизаций сыпется на него: артисты кидают в его адрес внесценарные реплики, шпыняют, тыкают и шикают весь спектакль.



- Юра, давай жёсткий бит! Музыку! - призывает коллегу герой Дашинимы Доржиева.



Смотрю знакомый спектакль как в первый раз. Артисты Бурдрама играют так, что порой не узнаю постановку. Мастерство импровизаций зашкаливает. Но такое безумие способен выдержать не каждый зритель.



До боли в ладонях аплодировала на летнем юбилейном показе премьеры и Соелма Дагаева, министр культуры Бурятии. Её ведомство, министерство культуры Бурятии выделило прошедшей зимой грантовые средства для нашумевшей постановки.



Публика аплодирует за двоих. Триумф для Бурдрама, похоже, стал тривиальным словом. Овации на гала-выходе усиливаются при поклоне Арюны Цыденовой, покорившей сегодня зал. За кулисами финальные обнимашки: у артистов праздник.



Бурдрам открыл свой новый, 91-й театральный сезон».





