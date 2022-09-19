В Улан-Удэ посёлок и реабилитационный центр останутся без воды

Холодной воды не будет с 14 до 17 часов



Сегодня, 19 сентября, в Улан-Удэ будет прекращена подача холодной воды по адресам:



- Ул. Лесная 11а (Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья)

- Жилые дома посёлка Светлый.



Причина отключения – проведение аварийно-восстановительных работ по замене заборной арматуры на водопроводной сети по ул. Лесная 33, сообщили в МУП «Водоканал».



Время отключения: с 14:00 до 17:00.





