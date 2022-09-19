Холодной воды не будет с 14 до 17 часов
Сегодня, 19 сентября, в Улан-Удэ будет прекращена подача холодной воды по адресам:
- Ул. Лесная 11а (Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья)
- Жилые дома посёлка Светлый.
Причина отключения – проведение аварийно-восстановительных работ по замене заборной арматуры на водопроводной сети по ул. Лесная 33, сообщили в МУП «Водоканал».
Время отключения: с 14:00 до 17:00.
В Улан-Удэ посёлок и реабилитационный центр останутся без воды
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