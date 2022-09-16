«Смешарики» рассказали о бурятских буузах







По случаю дня рождения любимой Совуньи друзья решили удивить её и приготовить разнообразные блюда. Кар-Карыч отыскал в своём музее артефактов книгу рецептов народов России. Друзья с энтузиазмом принялись за работу, чтобы устроить настоящий кулинарный фестиваль.



- Как же удивится Совунья, когда увидит на столе бурятские буузы, напоминающие русские пельмени, традиционный сытный башкирский пирог – губадию, золотистые удмуртские перепечи, богатое витаминами морошковое варенье ямальцев, вкуснейший татарский чак-чак и многое другое, - сообщили в ГК «Рики».





В финале герои примеряют головные уборы народов России. Так создатели решили подчеркнуть единство и, в тоже время разнообразие культурно-национальных традиций страны.



Эпизод доступен для просмотра на YouTube.



Как сообщал «Байкал-Daily», в июне «Смешарики»





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По случаю дня рождения любимой Совуньи друзья решили удивить её и приготовить разнообразные блюда. Кар-Карыч отыскал в своём музее артефактов книгу рецептов народов России. Друзья с энтузиазмом принялись за работу, чтобы устроить настоящий кулинарный фестиваль.- Как же удивится Совунья, когда увидит на столе бурятские буузы, напоминающие русские пельмени, традиционный сытный башкирский пирог – губадию, золотистые удмуртские перепечи, богатое витаминами морошковое варенье ямальцев, вкуснейший татарский чак-чак и многое другое, - сообщили в ГК «Рики».В финале герои примеряют головные уборы народов России. Так создатели решили подчеркнуть единство и, в тоже время разнообразие культурно-национальных традиций страны.Эпизод доступен для просмотра на YouTube.Как сообщал «Байкал-Daily», в июне «Смешарики» рассказывали про бурятский праздник Сурхарбан . Мультгерои определяли лучшего лучника среди них. Победу одержала Нюша, которую обучал Кар-Карыч, до этого побывавший в Бурятии и научившийся здесь стрелять из лука.

15 сентября создатели анимационного проекта «Смешарики» презентовали заключительную серию «Сюрприз» из цикла «Азбука дружбы народов». В ней рассказали о бурятском блюде буузы.- Финальной серией нам хотелось объединить все шесть предыдущих сюжетов. Поэтому общей темой мы выбрали именно кухню народов России. Гастрономическая карта нашей страны настолько интересна и разнообразна, что, пожалуй, не хватит и нескольких часов экранного времени, чтобы рассказать о ней. Ведь знакомство с культурой других народов через кулинарные традиции открывает уникальные знания, бережно сохранённые для нас предшествующими поколениями, - прокомментировала продюсер сериала «Смешарики» Татьяна Павлова.