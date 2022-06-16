«Смешарики» рассказали о бурятском празднике Сурхарбан









Также в мультике рассказали о бурятском гостеприимстве.









«Смешарики» рассказали про бурятский праздник Сурхарбан. Мультфильм вышел в серии познавательного проекта «Азбука дружбы народов», который стартовал 14 июня.Мультик начинается с того, что герои определяют лучшего лучника. Лучшим оказался ворон Кар-Карыч. Своим приятелям он пояснил, что такой меткости научился в Бурятии, когда гостил там.- Буряты научили меня стрелять из лука. Я даже участвовал в соревнованиях на празднике Сурхарбан, переводится как «Стрельба в сур», так у них мишень называется, - рассказал Кар-Карыч.Кролик Крош предложил устроить такой праздник. Предусмотрительная хрюшка Нюшу попросила опытного ворона научить стрелять её из лука. По итогам соревнований главный приз – ящик морковки – достался Нюше.- Ты можешь прийти в гости даже без приглашения, и хозяева будут тебе рады, вкусно накормят. А уж готовить буряты любят и умеют. Так все и ходят в гости из дома в дом, потому что гостевание. И танец у них такой замечательный, ёхор называется – бурятский хоровод, - продолжил Кар-Карыч.В завершении серии Крош, Ёжик и Кар-Карыч отправились в гости к Нюше, которая угостила их блюдами из победной морковки, а также они попросили у Кар-Карыча обучить их стрельбе из лука.