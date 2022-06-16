 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

«Смешарики» рассказали о бурятском празднике Сурхарбан

«Смешарики» рассказали о бурятском празднике Сурхарбан
Общество,  Фото:screenshots
Герои мультфильма постреляли из лука

«Смешарики» рассказали про бурятский праздник Сурхарбан. Мультфильм вышел в серии познавательного проекта «Азбука дружбы народов», который стартовал 14 июня.

Мультик начинается с того, что герои определяют лучшего лучника. Лучшим оказался ворон Кар-Карыч. Своим приятелям он пояснил, что такой меткости научился в Бурятии, когда гостил там.


- Буряты научили меня стрелять из лука. Я даже участвовал в соревнованиях на празднике Сурхарбан, переводится как «Стрельба в сур», так у них мишень называется, - рассказал Кар-Карыч.

Кролик Крош предложил устроить такой праздник. Предусмотрительная хрюшка Нюшу попросила опытного ворона научить стрелять её из лука. По итогам соревнований главный приз – ящик морковки – достался Нюше.


Также в мультике рассказали о бурятском гостеприимстве.

- Ты можешь прийти в гости даже без приглашения, и хозяева будут тебе рады, вкусно накормят. А уж готовить буряты любят и умеют. Так все и ходят в гости из дома в дом, потому что гостевание. И танец у них такой замечательный, ёхор называется – бурятский хоровод, - продолжил Кар-Карыч.

В завершении серии Крош, Ёжик и Кар-Карыч отправились в гости к Нюше, которая угостила их блюдами из победной морковки, а также они попросили у Кар-Карыча обучить их стрельбе из лука.

 




Возрастное ограничение 6+



мультфильмы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Смешарики» рассказали о бурятском празднике Сурхарбан
«Смешарики» рассказали о бурятском празднике Сурхарбан
Общество, 16.06.2022
Герои мультфильма постреляли из лука
В Бурятии в школьную программу введут каратэ киокусинкай
В Бурятии в школьную программу введут каратэ киокусинкай
Общество, 16.06.2022
Бурятия включится в проект «Киокусинкай в школу»
В Улан-Удэ автобус и трамвай украсили ко Дню города
В Улан-Удэ автобус и трамвай украсили ко Дню города
Общество, 16.06.2022
Также в салонах автобусов и трамваев появились наклейки
Улан-удэнский спектакль получил приз «За честный разговор с подростками»
Улан-удэнский спектакль получил приз «За честный разговор с подростками»
Общество, 16.06.2022
Приз в Благовещенске завоевали артисты Русского драмтеатра
Студент балета из Бурятии стал лауреатом международного конкурса
Студент балета из Бурятии стал лауреатом международного конкурса
Общество, 16.06.2022
Победу Чингису Монгушу принёс в том числе современный номер в хореографии Морихиро Ивата
В Бурятии через суд отремонтируют деревянный мост
В Бурятии через суд отремонтируют деревянный мост
Общество, 16.06.2022
Сейчас мост находится в аварийном состоянии
В Бурятии сельхозучасток захламили мусором
В Бурятии сельхозучасток захламили мусором
Общество, 16.06.2022
Владельцу грозит административная ответственность
В Улан-Удэ началось масштабное обновление системы водоотведения
В Улан-Удэ началось масштабное обновление системы водоотведения
Общество, 16.06.2022
Новая сеть будет обеспечивать Октябрьский район
Рейс Улан-Удэ – Кызыл хотят продлить до конца года
Рейс Улан-Удэ – Кызыл хотят продлить до конца года
Общество, 16.06.2022
Пока существует договорённость об этом авиарейсе до конца сентября
В Улан-Удэ воюют с травой
В Улан-Удэ воюют с травой
Общество, 16.06.2022
На центральных улицах скошено 250 тысяч кв.метров зелёной травы
В Бурятии восстановили лесов больше, чем потеряли
В Бурятии восстановили лесов больше, чем потеряли
Общество, 16.06.2022
Восстановление дальневосточных лесов в 2021 году впервые за 10 лет превысило их вырубку и уничтожение огнём
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились качели
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились качели
Общество, 16.06.2022
Новые объекты прекрасно вписались в парковую зону
В Бурятии медведь пришёл на кордон нацпарка
В Бурятии медведь пришёл на кордон нацпарка
Общество, 16.06.2022
Косолапый пришёл «с инспекцией»  
В Улан-Удэ оштрафовали загрязняющую воздух организацию
В Улан-Удэ оштрафовали загрязняющую воздух организацию
Общество, 16.06.2022
Директор коммерческой организации привлечён к административной ответственности
Бурятии жители сёл не могли получить услуги в электронной форме
Бурятии жители сёл не могли получить услуги в электронной форме
Общество, 16.06.2022
Суд обязал администрации обеспечить возможность получения муниципальных услуг в электронной форме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^