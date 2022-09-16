В Бурятии в Байкал выпустили более пяти тысяч молоди хариуса

Байкал зарыбили в Прибайкальском районе



15 сентября прошло зарыбление Байкала в местности Турка в Прибайкальском районе Бурятии. В воды Байкала было выпущено более пяти тысяч молоди хариуса.



Выпуск рыбы состоялся благодаря договорённости РОО «Байкальская рыбалка» с ФГБУ «Главрыбвод».



Соревнования «Байкальская рыбалка» ежегодно объединяют сотни людей, неравнодушных к рыбной ловле. Организаторы зарыбления выразили надежду на то, что молодь хариуса успешно будет расти в водах Байкала, и в будущем это крайне положительно скажется на добыче местных рыбаков, и в проведении последующих соревнований по рыбной ловле.



- Ежегодно зарыбляют этот участок для того, чтобы потом рыбаки любители могли во время проведения мероприятия ловить эту рыбу, которую сюда выпускают. Ну и конечно, радовать своими уловами, и побеждать и получать призы в рамках проведения фестиваля «Байкальская рыбалка», - рассказал начальник филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.







Выпущенный хариус был выращен на рыбоводных заводах республики. В этом году это была последняя партия для зарыбления водоёмов республики. Всего за 2022 год в водоёмы Бурятии отправились более 900 тысяч подращённой молоди хариуса.



Кроме хариуса, в притоки Байкала была выпущена и подращённая молодь сазана. Два контейнера молоди сазана были выпущены в приток Байкала неподалёку от моста, идущего над Туркой.



Выпуск сазана состоялся в рамках государственной программы ФГБУ «Главрыбвод».

















