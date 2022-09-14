Минобороны рассказало о подвиге военного из Бурятии

Александр Слепцов награждён орденом Мужества



В Министерстве обороны России рассказали о подвиге военнослужащего из Бурятии Александра Слепцова, который отличился в ходе спецоперации. Александр уроженец Баргузинского района.



- В ходе боестолкновения с украинскими националистами из вооружения боевой машины десанта старшина Александр Слепцов лично уничтожил грузовой автомобиль, а также три единицы техники с вооружением, - сообщает Минобороны.



При этом после того, как объект перешёл под контроль Вооружённых сил России, отступивший противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции.



Как уточнили в Минобороны, в ходе ведения оборонительного боя Слепцов «организовал контратаку силами своего отделения, благодаря чему была уничтожена группа пехоты численностью до семи человек». В результате российские военные смогли отразить атаки врагов и удержать объект под умелым руководством старшины. Весь личный состав остался жив, хотя силы были не равны.



Александр Слепцов награждён орденом Мужества.

