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Минобороны рассказало о подвиге военного из Бурятии

Минобороны рассказало о подвиге военного из Бурятии
Общество, 
Александр Слепцов награждён орденом Мужества

В Министерстве обороны России рассказали о подвиге военнослужащего из Бурятии Александра Слепцова, который отличился в ходе спецоперации. Александр уроженец Баргузинского района.

- В ходе боестолкновения с украинскими националистами из вооружения боевой машины десанта старшина Александр Слепцов лично уничтожил грузовой автомобиль, а также три единицы техники с вооружением, - сообщает Минобороны.

При этом после того, как объект перешёл под контроль Вооружённых сил России, отступивший противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции.

Как уточнили в Минобороны, в ходе ведения оборонительного боя Слепцов «организовал контратаку силами своего отделения, благодаря чему была уничтожена группа пехоты численностью до семи человек». В результате российские военные смогли отразить атаки врагов и удержать объект под умелым руководством старшины. Весь личный состав остался жив, хотя силы были не равны.

Александр Слепцов награждён орденом Мужества. 
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