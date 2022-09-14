Александр Слепцов награждён орденом Мужества
В Министерстве обороны России рассказали о подвиге военнослужащего из Бурятии Александра Слепцова, который отличился в ходе спецоперации. Александр уроженец Баргузинского района.
- В ходе боестолкновения с украинскими националистами из вооружения боевой машины десанта старшина Александр Слепцов лично уничтожил грузовой автомобиль, а также три единицы техники с вооружением, - сообщает Минобороны.
При этом после того, как объект перешёл под контроль Вооружённых сил России, отступивший противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции.
Как уточнили в Минобороны, в ходе ведения оборонительного боя Слепцов «организовал контратаку силами своего отделения, благодаря чему была уничтожена группа пехоты численностью до семи человек». В результате российские военные смогли отразить атаки врагов и удержать объект под умелым руководством старшины. Весь личный состав остался жив, хотя силы были не равны.
Александр Слепцов награждён орденом Мужества.
Минобороны рассказало о подвиге военного из Бурятии
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