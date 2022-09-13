Улан-удэнцы жалуются на опасные колодезные люки





В Улан-Удэ автомобилисты жалуются на то, что по некоторым дорогам невозможно ездить без опасений. Люки на проезжей части либо провалились, либо опасно выступают. Из-за этого водителям приходится маневрировать.Так, житель города поделился в паблике «Аноним 03» фотографиями колодезных люков и ям в дорожном полотне, образованных вокруг них. По информации водителя, располагаются люки по улице Комсомольская, на остановке «Больница».- Ни ограждения, ни знака. По ходу движения колодцев не видно заранее! Аварий, видимо, мало в городе, - сетует улан-удэнец.Такие внезапные барьеры на дороге могут сильно повысить риск ДТП на дороге. Водителю достаточно вовремя не заметить препятствие, и последствия могут быть непредсказуемыми как для автомобилиста, так и для окружающих.По нормам, колодезные люки на проезжей части должны быть выполнены на одном уровне с основным дорожным полотном.