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Улан-удэнцы жалуются на опасные колодезные люки

Улан-удэнцы жалуются на опасные колодезные люки
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Люки либо провалились, либо выступают

В Улан-Удэ автомобилисты жалуются на то, что по некоторым дорогам невозможно ездить без опасений. Люки на проезжей части либо провалились, либо опасно выступают. Из-за этого водителям приходится маневрировать.

Так, житель города поделился в паблике «Аноним 03» фотографиями колодезных люков и ям в дорожном полотне, образованных вокруг них. По информации водителя, располагаются люки по улице Комсомольская, на остановке «Больница».

- Ни ограждения, ни знака. По ходу движения колодцев не видно заранее! Аварий, видимо, мало в городе, - сетует улан-удэнец.


Такие внезапные барьеры на дороге могут сильно повысить риск ДТП на дороге. Водителю достаточно вовремя не заметить препятствие, и последствия могут быть непредсказуемыми как для автомобилиста, так и для окружающих.

По нормам, колодезные люки на проезжей части должны быть выполнены на одном уровне с основным дорожным полотном.

дороги

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