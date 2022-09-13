Улан-удэнцы жалуются на опасные колодезные люки

Люки либо провалились, либо выступают
В Улан-Удэ автомобилисты жалуются на то, что по некоторым дорогам невозможно ездить без опасений. Люки на проезжей части либо провалились, либо опасно выступают. Из-за этого водителям приходится маневрировать.
Так, житель города поделился в паблике «Аноним 03» фотографиями колодезных люков и ям в дорожном полотне, образованных вокруг них. По информации водителя, располагаются люки по улице Комсомольская, на остановке «Больница».
- Ни ограждения, ни знака. По ходу движения колодцев не видно заранее! Аварий, видимо, мало в городе, - сетует улан-удэнец.
Такие внезапные барьеры на дороге могут сильно повысить риск ДТП на дороге. Водителю достаточно вовремя не заметить препятствие, и последствия могут быть непредсказуемыми как для автомобилиста, так и для окружающих.
По нормам, колодезные люки на проезжей части должны быть выполнены на одном уровне с основным дорожным полотном.
Люки либо провалились, либо выступают
Летальных исходов за сутки не произошло
В партии «Единая Россия» подвели предварительные итоги голосования, которое прошло 9-11 сентября
Суд обязал райадминистрацию решить эту проблему до конца года
В дело вмешалась прокуратура
В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер поэта Есугея Сындуева
Подношения божествам поднесут на острове Комсомольский
Максимальная температура воздуха составит +21 градус
Новая ярмарка состоится в микрорайоне Восточный
Конкурс проводится в четырёх номинациях
Также гости и прихожане Свято-Одигитриевского собора могли попробовать себя в роли звонаря
Жители Улан-Удэ смогут принять участие в акции по покраске объекта культурного наследия
В центре города появились символы чемпионата России по боксу
Республику представил лауреат фестиваля «Алтаргана»
Учёные нашли захоронение молодого знатного воина