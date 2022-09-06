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«Подумала, что по Кяхте еду»: Бурятский депутат устроилась в Донецке

«Подумала, что по Кяхте еду»: Бурятский депутат устроилась в Донецке
Общество,  Фото:со страницы Оксаны Бухольцевой
Оксана Бухольцева добралась до ДНР

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева устроилась учителем физики в лицей в Донецке. Сейчас она занимается оформлением санитарной книжки. Своими эмоциями и впечатлениями от пути из Бурятии до ДНР она поделилась с подписчиками.

- Дорога до Донецка похуже, чем наша до Максимихи, но выбоин и ям нет. Как заехали на территорию ДНР, я подумала, что по Кяхте еду. БМП с солдатами, несколько военных машин цвета хаки с Z. Увидела два частных дома с целлофаном вместо стёкол, одну пятиэтажку разбитую, но тут сразу сравнение с пятиэтажками Новой Бряни. У нас хуже - мелькнуло в голове, - написала Оксана Бухольцева.


На днях она услышала, как ей казалось, гром. «С утра гром, гром, гром. Такой интересный гром, думаю я, не как у нас в Бурятии. Видимо тучи другой плотности…» Затем она поняла, что это звуки разрывающихся снарядов.

 
Сотовую связь в Донецке предоставляет только один местный оператор. Пополнить баланс можно лишь с помощью специальных карточек, вроде тех, какими в Бурятии пользовались в 2004-2006 годах. Местные жители пояснили Бухольцевой, что это сделано в целях безопасности.

К жизненным реалиям, вероятно, ещё предстоит привыкнуть. К примеру, выстроившуюся очередь за водой у церкви Оксана Бухольцева восприняла не как жизненную необходимость.

«Впереди златоглавые купола, около них много народу с пятилитровыми бутылями.
- Святой источник? - спрашиваю я, в мыслях проводя параллели с нашими аршанами.
На меня как на дуру посмотрели: «Бомбили. Воды нет».
Приехала в гостиницу, девочки говорят: «Быстрее в душ и туалет, вот только воду дали».




Местные женщины, по словам Бухольцевой, сердобольные, но и юмор у них сейчас своеобразный. «Но таковы реалии их жизни», - добавила она.

О том, что депутат Бухольцева уезжает работать в Донецк, стало известно на прошлой неделе. Перед отъездом она побывала в Иволгинском дацане, где её напутствовал Хамбо Лама. 


ДНР депутаты

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