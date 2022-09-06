«Подумала, что по Кяхте еду»: Бурятский депутат устроилась в Донецке











Сотовую связь в Донецке предоставляет только один местный оператор. Пополнить баланс можно лишь с помощью специальных карточек, вроде тех, какими в Бурятии пользовались в 2004-2006 годах. Местные жители пояснили Бухольцевой, что это сделано в целях безопасности.



К жизненным реалиям, вероятно, ещё предстоит привыкнуть. К примеру, выстроившуюся очередь за водой у церкви Оксана Бухольцева восприняла не как жизненную необходимость.



«Впереди златоглавые купола, около них много народу с пятилитровыми бутылями.

- Святой источник? - спрашиваю я, в мыслях проводя параллели с нашими аршанами.

На меня как на дуру посмотрели: «Бомбили. Воды нет».

Приехала в гостиницу, девочки говорят: «Быстрее в душ и туалет, вот только воду дали».



















