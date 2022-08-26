26 августа

25 августа

Популярное

Более 70% жителей Бурятии готовы покупать авто в Казахстане

Более 70% жителей Бурятии готовы покупать авто в Казахстане
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом автолюбители Дальнего Востока меньше остальных россиян интересуются таким способом

Автомобильный сайт Дром решил выяснить, готовы ли автолюбители купить машину в Казахстане, если это будет выгодно. Большинство опрошенных Бурятии (71%) ответили положительно, 20%, напротив, не согласны на такой шаг. А 9% автолюбителей из республики затруднились с ответом.

В среднем по стране 70% готовы стать владельцами автомобиля из Казахстана. Автолюбители Урала проявляют больший интерес к такой покупке машин: в Челябинской и Свердловской областях около 80% опрошенных не против приобрести авто у соседей. Автолюбители Дальнего Востока меньше остальных россиян интересуются таким способом, но всё равно в регионе около 61% купили бы, если бы это было выгодно.

Один участник опроса отмечает, что покупка машины за границей — это самый рациональный вариант с текущими ценами. Другие автолюбители рассказывают, что от покупки их останавливает возможное отсутствие гарантии на новое авто. А у части опрошенных даже есть знакомые, кто уже выгодно привёз машины из Казахстана.


автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Десантник из Бурятии стал победителем на Армейских международных играх в Алжире
Десантник из Бурятии стал победителем на Армейских международных играх в Алжире
Общество, 26.08.2022
Алексей Аранзаев забрал золото в армейском рукопашном бое
В Бурятии главврач инфекционной больницы успокоила жителей
В Бурятии главврач инфекционной больницы успокоила жителей
Общество, 26.08.2022
Главврач Татьяна Сымбелова рассказала о том, кто чаще всего сейчас более коронавирусом
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Общество, 26.08.2022
Наталья Агафонова гордится своей большой семьёй и сохраняет позитивный настрой на жизнь
В Бурятии выявили более 400 заболевших коронавирусом за сутки
В Бурятии выявили более 400 заболевших коронавирусом за сутки
Общество, 26.08.2022
Коронавирус в Бурятии по-прежнему набирает обороты
От гриппа планируют привить 60% жителей Бурятии
От гриппа планируют привить 60% жителей Бурятии
Общество, 26.08.2022
В прошлом году созданный коллективный иммунитет позволил избежать микст-инфекций гриппа и COVID-19
Бурдрам откроет новый сезон премьерой комедии «Барлаг»
Бурдрам откроет новый сезон премьерой комедии «Барлаг»
Общество, 26.08.2022
«Таким будет сентябрь: три постановки, три драгоценности», - говорят в театре
Сегодня в Улан-Удэ будут массово проверять водителей
Сегодня в Улан-Удэ будут массово проверять водителей
Общество, 26.08.2022
Экипажи ДПС будут работать на выездах из города
Более 70% жителей Бурятии готовы покупать авто в Казахстане
Более 70% жителей Бурятии готовы покупать авто в Казахстане
Общество, 26.08.2022
При этом автолюбители Дальнего Востока меньше остальных россиян интересуются таким способом
В Бурятии работникам предприятий выплатили долг по зарплате 1,1 млн
В Бурятии работникам предприятий выплатили долг по зарплате 1,1 млн
Общество, 26.08.2022
Зарплату за апрель не получили 105 работников 
Три ФАПа в Бурятии через суд обеспечат оборудованием
Три ФАПа в Бурятии через суд обеспечат оборудованием
Общество, 26.08.2022
Нарушение закона об охране здоровья граждан выявила прокуратура 
В Улан-Удэ осудили забайкальца за покушение на дачу взятки
В Улан-Удэ осудили забайкальца за покушение на дачу взятки
Общество, 26.08.2022
Мужчина предлагал взятку в 100 тысяч рублей 
В Улан-Удэ состоится мотоджимхана
В Улан-Удэ состоится мотоджимхана
Общество, 26.08.2022
Соревнования проведут на площадке у ТРЦ «Мёд»
В Иркутске развернётся фестиваль «Музыка моего города»
В Иркутске развернётся фестиваль «Музыка моего города»
Общество, 26.08.2022
На мероприятии выступят более 20 музыкальных групп и вокалистов
В Бурятии температура опускалась до -5 градусов
В Бурятии температура опускалась до -5 градусов
Общество, 26.08.2022
В республике днём преимущественно без осадков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^