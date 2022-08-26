Более 70% жителей Бурятии готовы покупать авто в Казахстане

При этом автолюбители Дальнего Востока меньше остальных россиян интересуются таким способом



Автомобильный сайт Дром решил выяснить, готовы ли автолюбители купить машину в Казахстане, если это будет выгодно. Большинство опрошенных Бурятии (71%) ответили положительно, 20%, напротив, не согласны на такой шаг. А 9% автолюбителей из республики затруднились с ответом.



В среднем по стране 70% готовы стать владельцами автомобиля из Казахстана. Автолюбители Урала проявляют больший интерес к такой покупке машин: в Челябинской и Свердловской областях около 80% опрошенных не против приобрести авто у соседей. Автолюбители Дальнего Востока меньше остальных россиян интересуются таким способом, но всё равно в регионе около 61% купили бы, если бы это было выгодно.



Один участник опроса отмечает, что покупка машины за границей — это самый рациональный вариант с текущими ценами. Другие автолюбители рассказывают, что от покупки их останавливает возможное отсутствие гарантии на новое авто. А у части опрошенных даже есть знакомые, кто уже выгодно привёз машины из Казахстана.





