В Улан-Удэ пассажир поезда предложил полицейским взятку

Молодому человеку грозит уголовная ответственность
В Улан-Удэ 22-летний иностранец, пассажир поезда за не привлечение его к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ» предложил полицейским взятку – тысячу рублей.
Теперь парню, помимо наказания за административное правонарушение, грозит уголовная ответственность.
- Покушение на мелкое взяточничество - уголовно-наказуемое деяние, регламентированное частью третьей статьи 30, частью первой статьи 291.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность до 1 года лишения свободы, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Ранее неизвестные повредили памятник
Более 37% обращений пришлось на качество непродовольственных товаров
Девушка взяла кредиты в нескольких банках, совершила 32 денежных перевода
Местами кратковременные дожди
Убийство произошло в 2016 году
Как развивается туристическая отрасль на Байкале
Участников ждут три соревновательные беговые дистанции
Зампредседателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Антон Соколов рассказал о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Подозреваемые проникли в чужую квартиру и забрали деньги и телефон
На возведение субургана было собрано свыше 600 тысяч рублей
Непонятно, кому и зачем могут потребоваться эти элементы инфраструктуры
В Бурприроднадзоре семье, нашедшей птенца, дали рекомендации по уходу за ним
Состоится 14 концертов
Преступление произошло весной этого года