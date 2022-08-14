В Улан-Удэ пассажир поезда предложил полицейским взятку



В Улан-Удэ 22-летний иностранец, пассажир поезда за не привлечение его к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ» предложил полицейским взятку – тысячу рублей.



Теперь парню, помимо наказания за административное правонарушение, грозит уголовная ответственность.



- Покушение на мелкое взяточничество - уголовно-наказуемое деяние, регламентированное частью третьей статьи 30, частью первой статьи 291.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность до 1 года лишения свободы, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

