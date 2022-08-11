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В Улан-Удэ у прилетевшего из Монголии пассажира изъяли растения в горшках

В Улан-Удэ у прилетевшего из Монголии пассажира изъяли растения в горшках
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
На посадочный материал не было документов

9 августа в международном аэропорту «Байкал» у россиянина, прилетевшего из столицы Монголии, в багаже обнаружили подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска. Мужчина привёз посадочный материал, а также горшечные растения общим весом более 30 кг. На них не было фитосанитарного сертификата.

- Подкарантинная продукция изъята и отправлена для анализа, в дальнейшем растения будут уничтожены, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

По закону, ввезти подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска можно только при наличии фитосанитарного сертификата.

Пассажир привлечён к административной ответственности.

Всего с начала 2022 года в Бурятии изъято восемь горшечных цветов, девять саженцев с почвой. Остановлено и отправлено обратно в Россию для получения фитосанитарного сертификата 240 цветов, 225 плодово-ягодных культур, 10 саженцев овощей, более 31 кг лука-севка и 20 кг семян газонной травы.
Россельхознадзор

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