На посадочный материал не было документов
9 августа в международном аэропорту «Байкал» у россиянина, прилетевшего из столицы Монголии, в багаже обнаружили подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска. Мужчина привёз посадочный материал, а также горшечные растения общим весом более 30 кг. На них не было фитосанитарного сертификата.
- Подкарантинная продукция изъята и отправлена для анализа, в дальнейшем растения будут уничтожены, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
По закону, ввезти подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска можно только при наличии фитосанитарного сертификата.
Пассажир привлечён к административной ответственности.
Всего с начала 2022 года в Бурятии изъято восемь горшечных цветов, девять саженцев с почвой. Остановлено и отправлено обратно в Россию для получения фитосанитарного сертификата 240 цветов, 225 плодово-ягодных культур, 10 саженцев овощей, более 31 кг лука-севка и 20 кг семян газонной травы.
В Улан-Удэ у прилетевшего из Монголии пассажира изъяли растения в горшках
Общество, Фото:
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