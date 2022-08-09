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В Улан-Удэ определили места для сбора грибов и ягод

В Улан-Удэ определили места для сбора грибов и ягод
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Несмотря на особый противопожарный режим, грибникам открыли специальные места в лесу

Как сообщал «Байкал-Daily», особый противопожарный режим в лесах Улан-Удэ продлён до 29 августа. Прогулки по лесу и въезд на машинах по-прежнему запрещены. Однако в некоторых местах грибы и ягоды можно собирать, не боясь получить штраф.

- В распоряжение администрации Улан-Удэ об ограничении пребывания граждан в лесах добавлен пункт, которым разрешено посещение лесов для заготовки дикоросов и сбора лекарственных растений для собственных нужд, - пояснили в мэрии.

Горожанам разрешены к посещению следующие территории:

- Верхняя Берёзовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;

- Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Ринпоче Багша»;

- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района, Октябрьское участковое лесничество - лесной квартал № 11;

- примыкающий лесной квартал к микрорайону Тальцы. Октябрьское участковое лесничество. Лесной квартал № 1;

- примыкающий лесной квартал к микрорайону Загорск. Аршанское участковое лесничество. Лесной квартал № 44;

- Восточный. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы № 33, № 39;

- примыкающие лесные кварталы к станции Дивизионная. Аршанское участковое лесничество.

При этом в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, сжигание мусора и бытовых отходов, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях.

Ограничения на посещение лесов также не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение острова Комсомольский, острова Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, места проведения общегородских массовых мероприятий, базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, пешеходные тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа» и «Юбилейная».


грибы ягодные культуры Лес

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