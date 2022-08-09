Соответствующее распоряжение издала администрация города
В Улан-Удэ запрет на посещение лесов продлен до 29 августа. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы, сообщили в администрации города.
В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе на мангалах.
С 10 августа продолжится патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни. Патрульные группы ловят людей, нарушающих запрет на посещение городских лесов, а также тех, кто нарушает правила пожарной безопасности.
В Улан-Удэ запрет на посещение лесов продлили до конца лета
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