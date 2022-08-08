Местом проведения соревнований останется коса Посольского сора
В Кабанском районе Бурятии с 19 по 21 августа пройдёт фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер». Соревнования состоятся на Байкале, на косе Посольского сора у села Посольское.
Так как в этом году коса Посольского сора стала значительно меньше, была убрана вся развлекательная программа. В программу фестиваля войдут только соревнования.
Среди профессионалов 19 августа будут проведены состязания по кайтсёрфингу (мужчины, женщины) и виндсёрфингу (мужчины, женщины). Турниры состоятся при участии не менее 6 человек среди мужчин и 4 человек среди женщин.
Также 20 августа пройдут любительские соревнования:
- по гребле на байдарках (семейные старты, папа, мама, ребёнок до 12 лет);
- по сап-cёрфингу (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, дети с 8 лет);
- по каякингу - мужской экипаж (2 человека), женский экипаж (2 человека), смешанный экипаж (2 человека), дети 8-12 лет (мальчики и девочки, прошедшие обучение в учебной школе по водным видам спорта).
20 августа с Улан-Удэ пойдёт бесплатный автобус для участников соревнований по видам спорта, особенно для юниоров и детей. Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим».
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В Бурятии состоится водный фестиваль «Байкальский ветер»
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