Фестиваль «Байкальский ветер» может сменить местоположение

Среди вариантов: Лемасово, Горячинск, Турка и другие



В Бурятии проведение фестиваля водных видов спорта «Байкальский ветер» стоит под вопросом. Ранее соревнования и развлекательные мероприятия проводились на косе Посольского сора озера Байкал. Однако в этом году провести полную программу «Байкальского ветра» на этом месте невозможно.



- Косы как таковой для проведения фестиваля не осталось, увы. Поляна в наличии только у начала залива, для любых стартов нужно идти по гравию метров 200. Проехать по ней можно, но стоять на ней большому количеству людей – нет. Коса была уникальна всем: прежде всего возможностью совмещать ветровые дисциплины, такие как кайтсерфинг и виндсерфиг, и дисциплины по гладкой воде: SUP, гребля на байдарках и каяках. Сейчас это уже невозможно. Есть варианты: найти подобное место, где погода предсказуемая и можно как по расписанию погонять по ветру и погрести в штиль, либо полностью разделить виды спорта и, соответственно, место проведения, - сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».



В настоящее время определяется новое место проведения фестиваля. Предлагаются варианты:

- в Лемасово провести сап, каяк, греблю, на косе – кайт, винд;

- Забайкальский национальный парк, кемпинг «Мягкая карга»;

- пляж в Горячинске;

- ОЭЗ п. Турка, пляж и заводь у маяка;

- пляж местности Налимовка за Горячинском.

Также в связи с этим в этом году, возможно, будет меньше видов спорта.



Напомним, что фестиваль должен был пройти с 12 по 14 августа. В его рамках на косе Посольского сора с 8 по 14 августа должна состояться смена «Дети воды» и детская школа по виндсерфингу.

