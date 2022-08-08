В Туве отпразднуют «Наадым» и День республики

Объявлены основные мероприятия, посвящённые празднику животноводов и Дню Республики Тыва



В Туве с 13 по 15 августа пройдут мероприятия, посвящённые народному празднику животноводов «Наадым» и Дню Республики Тыва.



13 августа на площади Тос-Булак в окрестностях Кызыла пройдут чемпионат Тувы по конным скачкам, республиканский турнир по стрельбе из национального лука, конкурс традиционных национальных юрт среди животноводческих хозяйств «Лучшая юрта», межрегиональный конкурс конного убранства и концерт художественной самодеятельности коллективов муниципальных образований. Также здесь состоятся открытие юрточного городка, парад участников муниципальных образований, награждение животноводов и передовиков сельского хозяйства, показательная выставка сельскохозяйственных животных. Кроме этого, в Кызыле в этот день проведут ярмарку местных товаропроизводителей, праздничные концерты, выставка о празднике животноводов «Наадым» и торжественное собрание.



14 августа в Тос-Булаке состоятся закрытие юрточного городка, церемония награждения победителей и участников конкурсов. В Кызыле праздник продолжится республиканским турниром по тувинским шахматам «Хол-шыдыраа» среди мужчин и женщин, гастрономическим фестивалем молочной продукции «Ак чем», выставкой-ярмаркой изделий народно-художественных промыслов «Ус-куш», первенством Тувы по национальной борьбе хуреш среди юношей до 18 лет и праздничным концертом.



В заключительный день, 15 августа, в тувинской столице пройдут торжественный митинг с возложением цветов, ярмарка местных товаропроизводителей, театрализованное представление ко Дню республики, чемпионат по национальной борьбе хуреш среди сильнейших борцов, концерты и флешмоб «Я люблю Туву!». Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



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