В Улан-Удэ продают кошачью шляпку за 10 млн

Очень необычный лот появился на «Авито»
На сайте объявлений «Авито» в Улан-Удэ выставили на продажу необычный лот – маленькую шляпку для кошки из кошачьей же шерсти. Продавец за такой необычный аксессуар просит астрономическую сумму – 10 миллионов рублей.
В ассортименте у него всего один экземпляр рыжего цвета. В описании говорится, что продавец гарантирует отличное качество.
Также он презентовал самого кота, из шерсти которого взяли материал для дорогой шляпки.
- Шляпка из кошачьей шерсти. Сам кот прилагается к фото шляпки, - рассказал продавец.
Как сообщал «Байкал-Daily», зимой в Улан-Удэ выставили на продажу «миловидную кошечку с сомнительным интеллектом» за 99 тысяч рублей
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Очень необычный лот появился на «Авито»
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