В Улан-Удэ показали третий мост через Уду с высоты птичьего полёта

Строящийся третий мост через реку Уда в столице Бурятии сняли с высоты птичьего полёта. Видео появилось в телеграм-канале зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова.
Мост строит подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Работы начались весной 2020 года.
Мост напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы города. Его пропускная способность составит 15 тысяч автомобилей в час.
На левом берегу Уды дорога начнётся на перекрёстке улиц Сахьяновой, Ключевской и Трубачеева, где для увеличения пропускной способности устроят кольцевое пересечение.
Надземный пешеходный переход протяжённостью 32 метра позволит безопасно и беспрепятственно проходить людям через проезжую часть улицы Приречная. Далее дорога пересечёт существующую улицу Радиостанция в разных уровнях через однополосные съезды.
На правом берегу реки запланировано строительство двух транспортных развязок в разных уровнях с улицами Лазо и 3-я Транспортная. На пересечении с улицей Лазо предусмотрено возведение развязки по типу «неполный клеверный лист». Далее автодорога пересечёт пути Восточно-Сибирской железной дороги — для этого устроят путепровод тоннельного типа.
На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, объект должен быть сдан в конце 2024 года.
Ранее народным голосование было выбрано название моста. Жителям республики предложили выбрать из 10 названий: «Президентский», «Народный», «Эра», «Три Генерала», «Надежды», «Верхнеудинский», «Юбилейный», «Талаан» (Удача), «Лебедь» и «Академический».В итоге победило название «Талаан», так мост и будет назван.