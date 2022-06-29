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В Забайкалье простятся со служившим в Улан-Удэ молодым военным
Общество, 
Артём Дамбаев героически погиб в ходе спецоперации на Украине

30 июня в селе Зугмара Петровск-Забайкальского района Забайкальского края состоятся похороны сержанта Артёма Дамбаева, героически погибшего во время специальной военной операции на Украине. Ему было 25 лет.

Артём Дамбаев родился 21 февраля 1997 года в селе Зугмара Забайкальского края. Это маленькое село, так что в первом классе в местной школе Артём был единственным учеником.

Затем учился в Новопавловской средней школе. За время учёбы проявил себя ответственным и дисциплинированным учеником, принимал активное участие в общественной жизни школы. Увлекался футболом, волейболом, настольным теннисом, участвовал в спортивных соревнованиях.

В 2012 году окончил среднюю школу №44 в Улан-Удэ. Поступил в Байкальский колледж туризма и сервиса.

В 2014-м был призван в ряды Вооружённых сил. Срочную службу проходил в составе миротворческих войск в Абхазии. В 2015 году там же, в Абхазии подписал первый контракт.

В 2021 году Артём подписал контракт с одной из воинских частей в Улан-Удэ.

За время службы был неоднократно отмечен командованием благодарностями и грамотами за отличие в службе. Он был ответственным, отзывчивым, весёлым человеком, пользовался уважением сослуживцев и являлся для них примером.

Участвовал в боевых действиях в Сирии.

Был поощрён различными военными наградами.

В январе был направлен на совместные учения «Союзная решимость-2022» в Беларусь. В ходе специальной военной операции на Украине служил в должности заместителя командира взвода.

30 марта батальон, в составе которого был Артём Дамбаев, попал в засаду. Артём Дамбаев вместе с Балданом Цыдыповым отвлекали огонь противников на себя. Сослуживцы заняли круговую оборону, бой длился два часа, пока не подошла подмога. Артём погиб от полученных ранений. Балдан выжил, недавно получил звание Героя России.

Артем награждён орденом Мужества посмертно.


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