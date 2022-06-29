Артём Дамбаев героически погиб в ходе спецоперации на Украине
30 июня в селе Зугмара Петровск-Забайкальского района Забайкальского края состоятся похороны сержанта Артёма Дамбаева, героически погибшего во время специальной военной операции на Украине. Ему было 25 лет.
Артём Дамбаев родился 21 февраля 1997 года в селе Зугмара Забайкальского края. Это маленькое село, так что в первом классе в местной школе Артём был единственным учеником.
Затем учился в Новопавловской средней школе. За время учёбы проявил себя ответственным и дисциплинированным учеником, принимал активное участие в общественной жизни школы. Увлекался футболом, волейболом, настольным теннисом, участвовал в спортивных соревнованиях.
В 2012 году окончил среднюю школу №44 в Улан-Удэ. Поступил в Байкальский колледж туризма и сервиса.
В 2014-м был призван в ряды Вооружённых сил. Срочную службу проходил в составе миротворческих войск в Абхазии. В 2015 году там же, в Абхазии подписал первый контракт.
В 2021 году Артём подписал контракт с одной из воинских частей в Улан-Удэ.
За время службы был неоднократно отмечен командованием благодарностями и грамотами за отличие в службе. Он был ответственным, отзывчивым, весёлым человеком, пользовался уважением сослуживцев и являлся для них примером.
Участвовал в боевых действиях в Сирии.
Был поощрён различными военными наградами.
В январе был направлен на совместные учения «Союзная решимость-2022» в Беларусь. В ходе специальной военной операции на Украине служил в должности заместителя командира взвода.
30 марта батальон, в составе которого был Артём Дамбаев, попал в засаду. Артём Дамбаев вместе с Балданом Цыдыповым отвлекали огонь противников на себя. Сослуживцы заняли круговую оборону, бой длился два часа, пока не подошла подмога. Артём погиб от полученных ранений. Балдан выжил, недавно получил звание Героя России.
Артем награждён орденом Мужества посмертно.
В Забайкалье простятся со служившим в Улан-Удэ молодым военным
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кораблик с алыми парусами запустили на севере республики
Ранее запустили проект «Донор в погонах»
Жителям республики советуют соблюдать меры безопасности в жаркую погоду
Крещение прошло в колонии строгого режима
Артём Дамбаев героически погиб в ходе спецоперации на Украине
Провалы асфальта вместе с грунтом на недавно отремонтированных дорогах обнаружили общественники
На творческий конкурс, проведённый в Верховном суде республики, приятно удивил
В первую очередь опрошенные уволили бы «бездельников, любимчиков и подхалимов»
Молебен состоится в Иволгинском дацане
Здание Национального музея Бурятии будет состоять из четырёх «лепестков»
В Хоринский лесхоз поступила новая техника для борьбы с лесными пожарами
В реализации этой идеи помогут монгольские коллеги
Движение перекроют из-за реконструкции тепломагистрали
Поручение отдал мэр города
Александр Цыбикдоржиев погиб в возрасте 33 лет