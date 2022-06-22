В Улан-Удэ открыли первую «быструю» электрозарядную станцию в Бурятии

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Её установили на АЗС по улице Бабушкина



В торжественном открытии станции на АЗС «Роснефть» по улице Бабушкина, 156, в Улан-Удэ приняли участие зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов, мэр столицы республики Игорь Шутенков, гендиректор «Россети Сибирь» Павел Акилин, электроавтомобилисты и другие.



– В нашем городе есть пионеры – первопроходцы наши, владельцы электромобилей, самых чистых, экологичных средств передвижения. Пока владельцев мало – больше 200, но это только начало. У нас в городе уже есть станции медленной зарядки. Развитие электротранспорта в Улан-Удэ – это не только защита окружающей среды, очищение нашего воздуха, но и создание комфортных условий для жизни. Эта станция до конца лета будет заряжать наших автомобили бесплатно. В добрый путь! – сказал Игорь Шутенков.



Установленная зарядная станция относится к категории «быстрых». Электрокар будет заряжаться здесь в течение 30-40 минут. Этого хватит на 200 км пути. Станция совместима со всеми электромобилями, представленными на рынке, и полностью соответствует международным требованиям. Устройство имеет два порта: для европейских и азиатских моделей машин.



Место для установки зарядной станции на АЗС «Роснефть» по улице Бабушкина было выбрано с учётом мнения владельцев электромобилей.



– Сегодня знаменательный день для нашей республики – как для нашей электроэнергетики, так и для экологии, развития электрического транспорта. Только за 2021 год количество зарегистрированных электромобилей в Бурятии увеличилось в 2 раза. Сейчас у нас уже 204 электромобиля. И ещё 3260 гибридных автомобилей. Надеемся, что количество электрозарядных станций будет только увеличиваться, снижая вредные выбросы в атмосферу, – отметил Вячеслав Цыбикжапов.



Генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин подчеркнул, что правительство республики активно содействует реализации дополнительных проектов в энергетике.



– Благодарю региональное правительство и Народный Хурал за поддержку владельцев электромобилей в части освобождения их от транспортного налога. Это хорошая мера. Поэтому неудивительно, что число электрокаров растёт. Думаю, хороший потенциал имеется в нашем сотрудничестве и по переводу частного сектора на электроотопление, – сказал Акилин.



Новую станцию уже оценили электроавтомобилисты.



– Автозаправки «Роснефть» всегда находятся на пересечении транспортных путей. Логично и удобно, что здесь же будут находиться и электрозарядные станции. Зарядить автомобиль можно будет в любое время суток, как обычным топливом, так и электроэнергией, – сообщил представитель Улан-Удэнского клуба электроавтомобилистов Дмитрий Зверев.



Отметим, установка первой зарядной станции для электромобилей в центре Улан-Удэ на территории АЗС – часть одного из экологических проектов развития энергетики и результат реализации соглашения между компаниями «Россети» и «Роснефть», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.



В настоящее время на территории Сибири и Дальнего Востока работают 22 электрозарядные станции «Россети Сибирь». В планах компании до конца года увеличить их число до 88, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

